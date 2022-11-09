До конца недели жители Вильнюса получат первые в этом сезоне счета за отопление: чего ждать

Часть вильнюсцев до конца этой недели получит первые в этом сезоне счета за отопление. Компания "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) отмечает, что счета будут немного больше, чем в прошлом году.

До конца этой недели будут высланы электронные счета, до середины месяца жители получат счета на бумаге.

"Счета жители могут получать по разным каналам: одни получают счета электронные, другие – на бумаге. От вида счета зависит и время его получения", – сказал представитель компании Лауринас Якубаускас.

В октябре стоимость отопления в Вильнюсе была 8,9 цт/кВт/ч без НДС. По данным компании, это один из самых небольших тарифов в крупных городах Литвы. В ноябре отопление будет стоить 8,77 цт/кВт/ч без НДС.

"Парламент на ближайшие два отопительных сезона установил 9% НДС на воду и нулевой НДС на центральное отопление", – напоминает компания.

Сообщается, что в Вильнюсе стоимость отопления будет примерно такой, как в прошлом сезоне.

Вот несколько примеров средних цен за октябрь в квартире площадью 50 кв. м. Средняя плата за отопление в квартире площадью 50 кв. м реновированного дома за октябрь этого года составит 29 евро (в прошлом 26 евро), если дом не реновированный – 47 евро (в прошлом 45 евро).

"Размер счета зависит не только от стоимости отопления, но и от температуры на улице, от того, когда включили отопление. В октябре отопление только включают, поэтому жители платят разную плату - она зависит от того, когда именно включили отопление. Еще один важный аспект - в сентябре 2022 года Государственная служба регулирования энергетики изменила методику подсчета цен. Если в октябре прошлого года отражалась цена на топливо за август, то в этом году берут цены за октябрь, поэтому сравнивать не стоит", – заметил Якубаускас.

По данным компании, вильнюсцы, у которых есть определенные материальные трудности, должны обращаться в Вильнюсский муниципалитет за компенсацией за горячую воду и за отопление.

"Важно отметить, что компенсации назначают на весь сезон. Условия получения компенсации в этом году более благоприятные", – заметил Якубаускас.

Как и в прошлом году, компания предлагает жителям, у которых нет права на компенсацию, отложить оплату части услуг на лето.

Для этого можно обратиться в отделение компании и составить договор об оплате 50% текущего счета с последующими выплатами оставшейся суммы за 6 месяцев после окончания отопительного сезона.

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