В Литве продолжают продавать электронные сигареты со вкусами, депутат предлагает ввести полный запрет

С июля 2022 года в Литве был введен запрет на продажу электронных сигарет и использование жидкостей для заправки, которые содержат ароматизаторы, кроме запаха и вкуса табака, однако этими сигаретами по-прежнему торгуют. Глава Государственной службы по защите прав потребителей сказала Года Алексайте, что не думала, что бизнес найдет способ обойти запрет.

До сих пор установлены 22 нарушения, штрафы (от 750 до 1500 евро) назначены 12-ти распространителям (трое из них нарушили закон повторно), но сейчас за такое нарушение нельзя лишать лицензий на продажу.

"Мы могли назначить штрафы только в тех случаях, когда нарушения были очевидными - продавали сигареты с разными вкусами и ароматами. Сейчас эти вкусы прячут, нам приходится доказывать факт нарушения, что, например, Bora bora со вкусом лимона или банана", – сказала Алексайте, заметив, что в Литве пока нет учреждений, которые могут это доказать.

По этой причине литовская служба обращается в датский институт, который выполняет исследования.

Заместитель директора Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Гражина Белян сказала, что сейчас за такое нарушение невозможно лишить лицензии.

Представитель Департамента таможни Вигантас Пайгозинас сказал, что у них ограничены инструменты контроля за ввозом электронных сигарет, поскольку на территории ЕС их могут бесконтрольно провозить или заказывать и физические лица.

Поправки к закону о запрете электронных сигарет и использование жидкостей со вкусами для заправки в сентябре 2019 года инициировали консерваторы.

Консерватор Витаутас Кярнагис подчеркнул, что нелегальная продажа электронных сигарет сегодня остается насущной проблемой, компании плюют на законы.

Он обратил внимание и на то, что даже несовершеннолетние по интернету могут купить как электронные сигареты, так и жидкости для их заправки с разными ароматами.

Член фракции "крестьян" Аурелиюс Верига считает, что один из предохранителей - лишение лицензии за незаконную продажу электронных сигарет и жидкостей для заправки, которые содержат ароматизаторы, кроме запаха и вкуса табака.

Он призывает сделать так, чтобы такие товары в магазинах не продавали открыто.

"В парламенте "маринуют" предложение по табачным изделиям, так давайте дополним его этими товарами, чтобы и они не были видны на прилавках. Тогда не останется всех этих экодымов, столиков со стеклянными витринами, вокруг которых трутся дети. Не в Китая, а в наших Maximа лежат цветочки, бананчики и прочее. Можно дополнить проект, и не останется всего этого блеска", – предложил Верига.

Он призвал ввести систему обозначения. "По крайней мере в Литве будем знать, откуда появилось, кто продал, как был произведен товар, чтобы по пачке можно было знать, где продано, кто привез и т.д.", – продолжил депутат.

"Решения есть всякие, а если выяснится, что и они не действуют, то я сторонник полного отказа", – прибавил депутат.

Член фракции Партии свободы Моргана Даниэле считает, что запрет - это абсурд.

"Давайте говорить о решениях, в основе которых лежит наука – эти унификация упаковок, продажа с закрытых прилавков, отказ от красочной рекламы, красочных пунктов. Все запретить - быстрый путь, но сегодня он не работает. Когда начинают говорить о запрете самих аппаратов - это абсурд. Запретить потому, что кто-то нелегально продает несовершеннолетним, ведь взрослые имеют право их использовать", – сказала она.

Депутат Антанас Матулас сказал, что для решения этого вопроса надо создать рабочую группу. Он отметил, что ответственость должны чувствовать как бизнес, так и родители.

"Хочу еще раз обратиться к бизнесу, чтобы он понял ответственность и не пытался обходить закон, ведь мы даже готовы регистрировать запрет на использование электронных сигарет на литовском рынке. Прошу службы усилить контроль и в течение двух недель представить конкретные предложения", – сказал Матулас.

"Мы попросим Минздрав создать рабочую группу или сами ее создадим, рассмотрим все проекты, которые надо менять, совершенствовать. (...). Мы не оставим эту ситуацию", – сказал политик, напомнив, что родители несовершеннолетних также должны быть бдительными.

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