Вице-председатель Сейма: из-за налоговой системы в Литве предприятия не хотят расти

Дискуссии о различных налоговых изменениях, о которых говорили во вторник и эксперты Всемирного банка (ВБ), могут состояться только в следующем году, так как к бюджету на будущий год похожие предложения не представляются, сказал вице-председатель Сейма Витаутас Миталас. По его словам, следует учесть проблематику налоговой системы в Литве, так как предприятия, достигшие категории средних, не хотят дальше расти.

"Действительно в Литве есть такая проблема, что предприятия из-за налоговой системы не хотят расти и, поднявшись до определенной степени, не хотят переходить из категории средних предприятий в крупные. При учреждении других предприятий, они пытаются сохранить различные льготы, созданные и применяемые в отношении мелких и средних предприятий, это опять-таки показывает, что налогообложение прибыли слишком сложное и надо реформировать его в сторону упрощения, решая вопрос необлагаемой налогом реинвестируемой прибыли", – сказал в среду В. Миталас Ziniu Radijas.

По словам политика, мнения партнеров по коалиции по вопросу налога на реинвестируемую прибыль расходятся, однако при реформировании системы в целом позиции "могут встретиться".

"С самого начала срока полномочий предлагается изменение налога на реинвестируемую прибыль. В таком масштабе, как в соседних государствах или начать хотя бы в таком масштабе, как в Польше, которая начинает с мелкого бизнеса и тогда переходит к более крупным категориям. Такого закона нет и наши позиции расходятся. Во-вторых, может, в каком –то месте эти позиции и могут встретиться при реформировании этой системы, но это будет зависеть не только от нас, но и от других партнеров по коалиции", – сказал староста фракции Свободы.

В. Миталас также отметил, что налогообложение прибыли из различных источников спряденным тарифом является неизбежным, имея в виду модификацию рынка труда. С учетом реальных различных доходов людей могло бы быть упрощение налогов, считает он.

Член Сейма отметил, что также критически высказался по вопросу расширения налога на недвижимость, что, по его словам, следует делать "особенно осторожно", "особенно с учетом происходящего на мировых рынках и стоимости кредитов"

Эксперты Всемирного банка, анализировавшие во вторник бреши налоговой системы Литвы, подчеркнули вдвое больший разрыв, по сравнению со средним показателем ЕС, собираемого Литвой налога на добавленную стоимость и неравенство доходов.

По словам эксперта ВБ Мунавера Хваджи, Литве предлагают два основных изменения: прежде всего, ввести одинаковый налог на доходы из всех источников, вне зависимости от способа получаемых доходов. На доходы должен быть введен также прогрессивный тариф налога, уменьшая налоговую ношу на зарабатывающих меньше. Нынешние тарифы, по словам эксперта, для жителей с меньшими доходами бывают слишком высокими.

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