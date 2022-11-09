Все три литовских аэропорта в октябре обслужили 548 тыс. пассажиров - на 49% больше, чем год назад, но на 12% меньше, чем в октябре 2019 года. В месяц аэропорты обслужили 4,7 тыс. полетов - на 15% больше и на 20% меньше соответственно, было перевезено почти 2 тыс. тонн грузов - на 13% и на 28% больше соответственно.

По словам менеджера по развитию маршрутов компании Томаса Зитикиса, на рост числа пассажиров повлияло быстрое увеличение числа чартерных рейсов.

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«С сентября по октябрь поток пассажиров на чартерных рейсах вырос на 15% и был на 4% больше, чем в допандемийный год за тот же период. Одним из основных факторов, в силу которых мы наблюдаем рост пассажиропотока в октябре, являются школьные каникулы и возможность путешествовать в более длительные отпуска», - сказал для пресс-релиза Зитикис.

По его словам, быстрее всего восстановление произошло в сегменте грузоперевозок - в октябре было перевезено на 28% грузов больше, чем год назад.

«Это произошло из-за высокого спроса на электронную торговлю. Обычно в летний период он немного снижается, а по мере приближения больших праздников в году возрастает. Сезонность проявляется и в авиационных показателях этого года", - сказал Зитикис.

По словам Зитикиса, количество предлагаемых направлений из Литвы почти достигло допандемийного уровня: в этом году предлагается 85 направлений, в прошлом году было 82 направления, а в 2019 году – 89 направлений.

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