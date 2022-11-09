На взморье врача скорой помощи подозревают в попытке обокрасть пациентку

На литовском взморье снова скандал, связанный со службой оказания скорой помощи. Не так давно к больному жителю Прекуле приехала нетрезвая врач скорой помощи, сейчас грозовые тучи нависли над Клайпедской станцией скорой помощи. Подозревают, что одна из врачей хотела обокрасть пенсионерку (ее с инфарктом увезли в больницу). И, возможно, это не первая кража на ее счету, пишет Vakarų ekspresas.

Супруги из Северной части Клайпеды до сих пор не могут забыть события 22 октября. И не только потому, что члена их семьи ждет операция на сердце. Клайпедчан шокировало поведение врача скорой помощи. Подозревают, что врач могла обокрасть пациентку.

22 октября, около полуночи, внезапно себя плохо почувствовала 74-летняя пенсионерка. У нее случился инфаркт. Близкие женщины вызвали скорую. Врачи сделали кардиограмму и увезли пенсионерку в больницу.

"Я хотела ехать с мамой в скорой, но мне не разрешили. Сказали, что в этом нет необходимости. Хорошо, что я не послушалась. Я поехала туда на своей машине с сыном. Меня пустили в больницу. Потом уже я стала понимать, почему врач не хотела, чтобы я ехала в скорой", – рассказала клайпедчанка.

Около больницы она увидела скорую с открытой дверью, ее мать везли в больницу. Женщина пошла в больницу, проходя мимо скорой, заглянула внутрь.

"Увиденное заставило меня остановиться. У находившегося в скорой врача в руках был мамин кошелек, она рылась в нем. Я спросила, что она там ищет. Врач пыталась сделать так, чтобы я замолчала и не привлекала внимание окружающих", – вспоминает женщина.

Поскольку женщина спешила к матери, она не стала больше ничего выяснять, побежала в больницу. На следующий день она приехала к маме в больницу.

"Из разговора с мамой я поняла, что в скорой врач попросила у мамы документы, хотя ей уже их давали, с него списали данные, документ вернули еще дома. Я спросила у мамы, почему она оставила свою сумку в скорой. Она сказала, что хотела взять, но фельдшер заверила ее, что с сумкой ей будет неудобно. Сказала, что принесет сумку. В кошельке у мамы было 60 евро. Я почти не сомневаюсь, что если бы я не заметила врача с маминым кошельком, денег там не осталось бы. А ведь кошелек еще надо было найти в сумке", – рассказала клайпедчанка.

Женщина рассказала об этом встреченным у больницы полицейским. Полицейские, узнав, что материальный ущерб не был нанесен, сказали, что вряд ли будет начато расследование. Но предложили на следующий день приехать в комиссариат. Женщина в полицию не поехала.

Она обратилась к главврачу Клайпедской скорой помощи Римвидасу Юодвиршису.

"Я спросила, нормально ли, когда врач роется в вещах пациента в поисках чего-либо?", – сказала она.

Супруги решили предать эту историю огласке, потому что это может быть не первый подобный случай.

"Знаю одно. Когда о моей истории узнали другие врачи скорой помощи, они сказали, что наконец-то эта фельдшер попалась", – поделилась клайпедчанка.

Юодвиршис сообщил супругам, что начато внутреннее расследование.

"Для расследования происшествия создана комиссия. Ответ будет в течение 20 дней", – информировал он.

Изданию Vakarų ekspresаs Юодвиршис сказал: "У нас есть заявление женщины. Создана комиссия, женщине дадут ответ. Пока нам никакие доказательства не были предъявлены. Все, о чем она рассказала, видела только она. Это ее мнение. Наша врач сказала, что у пациентки было несколько сумок. В пути из одной сумки выпали вещи, когда скорая остановилась у больницы, фельдшер собирала вещи. В этот момент подбежала женщина и устроила скандал".

Он заверил, что до сих пор не было никаких жалоб в отношении врача, о котором идет речь, не было никаких подозрений.

"У нас такого никогда не было. Наши врачи не роются в вещах пациентов, ничего там не ищут. Недавно одна пациентка после визита скорой не могла найти телефон. Звонила нам с претензиями, шумела. А потом нашла его в кровати под подушкой. После этого принесла нам торт, извинилась", – рассказал Юодвиршис.

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