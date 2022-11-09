Центр русской культуры в Вильнюсе отказывается от помещений и уходит в виртуальное пространство

Центр русской культуры в Вильнюсе принял решение отказаться от помещений в Старом городе. Как организация центр пока будет работать виртуально, проводя мероприятия на разных площадках, пояснили Delfi в администрации РКЦ.

"Уже много лет коммунальные платежи были для нас самой большой строкой наших расходов, и вот теперь они стали для нас неподъемными. Настало время идти дальше, работать, продумывать и реализовывать наши новые проекты. До новых встреч", - говорится в сообщении на странице центра в FB.

Foto: Augustas Didžgalvis

Русский культурный центр был основан в октябре 1988 года и стал первой русской общественной организацией в независимой Литве.

Учредителями РКЦ стали творческие люди разных профессий — писатели, филологи, социологи, философы, художники, журналисты, актеры. Своими основными задачами они считали сохранение родного языка, традиций, культурного наследия, интеграцию русских Литвы в многонациональное общество страны. Среди учредителей РКЦ были: режиссер, актер А. Иноземцев, актер В. Ефремов, писатель Эргали Гер, социолог Н. Касаткина, журналист Т. Ясинская, филолог Т. Михнева, экономист В. Большаков, специалист в области рекламы А. Кутавичене и др.

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