У России есть будущее. Мы видели падение Берлинской стены, увидим и крушение режима Путина В Сейме Литвы прошла встреча исследователей РФ и политиков-интеллектуалов
Пресс-конференции со звучным названием "Переосмысливая Россию" предшествовала закрытая встреча литовских и европейских коллег. Основная тема – обсуждение текущей ситуации и попытка заглянуть в будущее. Эксперты высказали ряд суждений, которые, по их мнению, должны помочь Украине не только успешно завершить войну, но и обеспечить уверенность в завтрашнем дне. Это, считают спикеры, невозможно без ее дальнейшей интеграции в европейские и трансатлантические институты.
Не обошли стороной и Россию. Причем мнения и оценки текущей ситуации, как и прогнозы на будущее, были очень разными.
Стратегическое изолирование
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин открыто говорит, что вопрос о будущем Украины должен идти через запятую с вопросом о том, как обуздать или хотя бы поставить в рамки кремлевский режим Путина. Ведь пока Россией управляет Путин, украинцам покоя не будет – долгосрочное планирование без оглядки на агрессивного соседа в данном случае невозможно.
"Нам нужна целевая дискуссия о том, что делать с Россией, что делать с режимом, который продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности, вершить геноцид и т.п. <...> Сегодня Россия – это угроза не только для Украины, но и для всего Запада. Собственно, мы, украинцы, и есть Запад – у нас общие ценности, – говорит политик. – Западу, необходимо совершенно иное понимание сдерживания РФ. Западу нужно предпринять конкретные шаги – четко и ясно сказать Украине, что вы, то есть мы, будем полноправными членами западного альянса, будь то ЕС или НАТО".
Он приветствует решение лидеров ЕС предоставить Украине официальный статус кандидата, но просит создать четкий инструментарий. Следует озвучить конкретные условия, задачи и сроки, чтобы вопрос о вступлении в крупнейший и сильнейший европейский альянс не был пустым звуком.
"Что касается Путина, российский режим является фундаментальной угрозой для всего человечества. Мы должны подумать о новой коллективной стратегии изоляции и сдерживания России, поскольку сегодня угрозу, исходящую от нее, чувствуют все. Литовцы чувствуют ее так же, как и украинцы", – подчеркнул он.
Германское прозрение
Сергей Лагодинский – депутат Европарламента от немецкой партии «Союз 90 / Зеленые». У политика необычный бэкграунд. Он родился и вырос в России, но в 1993 году вместе с семьей эмигрировал в Германию. Лагодинский изучал право и госуправление в Геттингене и Гарварде. Позже совершенствовал свои навыки в Йельском университете. Несмотря на то, что сам он называет себя немцем еврейского происхождения, ориентированным в первую очередь на немецкого избирателя, за процессами в России следит активно. Во-первых, он знает об этой стране и о природе ее политической системы намного больше своих немецких коллег. Во-вторых, он прекрасно говорит по-русски. Это его родной язык. Как политик он занимается правозащитной и просветительской деятельностью, поддерживает связи с оппозицией, на протяжении многих лет открыто критикует путинский режим. Лагодинский не раз отрицательно отзывался о внешней политике Берлина по отношению к Путину, считая ее слишком мягкой. Можно сказать, что после 24 февраля к нему прислушались. Он с удовлетворением отмечает, что позиция руководства ФРГ по России резко сменилась.
"Любые отношения [Запада] с Россией в будущем всегда будут основываться и отталкиваться от исхода и итогов этой войны. То, как и чем закончится война, предопределит то, как они будут развиваться в дальнейшем. <…> Конечно, первостепенный вопрос сегодня, когда мы говорим о России, заключается не в том, как она трансформируется, а в том, как нанести ей военное поражение в этом конфликте. Не могу сказать, что об этом громко говорят в моем государстве, в Германии, но, как мне кажется, все больше людей понимают, что это наша общая цель".
В качестве примера он привел речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Будучи министром иностранных дел в 2013-2017 годах и после, когда он уже стал главой государства, его часто упрекали в пророссийской позиции. Он выступал против политики изоляции, поддерживал возвращение РФ в "Большую восьмерку" и строительство газопровода «Северный поток – 2». Сегодня Штайнамайер – один из главных адвокатов Украины. Он не просто осуждает агрессию Путина, но и выступает за скорейшие поставки самых разных видов оружия Киеву, включая немецкие системы ПВО. Для политических элит Германии – это огромный шаг вперед.
"На уровне Европарламента мы везде и всюду говорим об ответственности РФ за агрессию и преступления, а также ищем правовые механизмы для того, чтобы, во-первых, найти способы финансово компенсировать ущерб, нанесенный украинцам Россией, и во-вторых, чтобы помочь российскому гражданскому обществу. <...> Несмотря на то, что нас ждет очень тяжелая зима и политические трансформации, и мы должны признать это, нужно четко проговорить, что сейчас [в Украине] идет борьба за европейские жизни», – отчеканил политик.
Не стоит демонизировать русских
Мари Мендрас – один из ведущих европейских исследователей России и постсоветских республик. Она работала в разных университетах мира, несколько лет преподавала в МГИМО, написала книгу "Российская политика: парадокс слабого государства". В Литве впервые она побывала более 30 лет назад, когда только начинала свою карьеру. В ходе пресс-конференции она выступила с неожиданным заявлением – призвала не ставить крест на русских как на гражданском обществе.
"Очень важно смотреть на Россию дифференциально. Не нужно думать, что Россия – это Путин и армия", – сказала она, решив поделиться историей о своей первой поездке в Вильнюс.
"Я была молодым ученым, когда меня впервые пригласили приехать в Россию. В выходные мы поехали в Вильнюс на поезде – в то время это было абсолютно законно. Это было накануне Вербного воскресенья, и я помню, что все жители Вильнюса вышли на улицы. Тогда мы решили пойти в православную церковь и я своими глазами видела, как все находившиеся там русские тоже праздновали, хотя этот праздник был католическим. Я считаю, что это один из ярких примеров того, как важно изучать и познавать страну, о которой ты говоришь и рассуждаешь. Важно путешествовать, посетить ее регионы, провинцию", – обратилась она к коллегам и слушателям.
"Могу вас заверить, что большинство россиян (в моральном смысле – Прим.) нельзя назвать поверженными режимом Путина. Мы не можем говорить, что все россияне поддерживают войну. Сегодня, если они публично заявят обратное, их сразу посадят в тюрьму. Российское общество очень разное и регионы очень разные. Русская диаспора за рубежом очень сильна, и именно она, то есть россияне за рубежом, и являются альтернативной элитой. Вне всяких сомнений, у России есть будущее. Будущее, которое заменит путинский режим", – подчеркнула спикер.
Более того, профессор Мендрас считает, что большинство россиян созрели для нового лидера – они хотят смены власти.
"Я не вижу того, чтобы в России вообще кто-то хотел, чтобы Путин остался. Просто сам Путин избалован, он – разрушитель, он не является никаким императором".
С другой стороны, она признает, что свержение режима возможно при условии его полной капитуляции. Именно поэтому сегодня так важно поддержать украинцев на поле битвы.
"Мы сделали ошибку еще в 2014 году, когда поверили в Минские соглашения, посчитав, что они принесут безопасность. Этого не произошло. Это означает, что сегодня нужно создать стратегию, которая позволит победить Россию в войне и гарантировать безопасность Украины с условием ее принятия в ЕС и НАТО. А на втором этапе необходимо подумать и решить, как обеспечить безопасность самих граждан России, чтобы они еще раз не попали в тиски тирана. Мы не можем говорить о свободной и безопасной Украине, Беларуси и Грузии, если российский режим не изменится. Это наша задача. Задача Запада. Не Украины как отдельного государства", – подытожила она.
Россия будет свободной
Экс-премьер Андрюс Кубилюс уверен, что в обозримом будущем Россия изменится.
"Наше поколение является свидетелем огромных исторических перемен. Я бы осмелился сравнить их с теми изменениями, которые произошли на европейском континенте в 1989 году. Тот промежуток времени часто вспоминают и увязывают с падением Берлинской стены. А я бы хотел сказать вам, что вижу все признаки того, что мы с вами станем свидетелями процесса, когда начнут рушиться стены авторитарного, агрессивного, террористического и клептократического кремлевского режима. Украина точно победит в этой войне – с помощью Запада. И это в свою очередь и станет главной причиной больших изменений в Европе. В течение последующих десяти лет Украина вступит в ЕС, и, я надеюсь, станет членом НАТО", – заявил европарламентарий.
Также он полагает, что членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе усилит трансатлантическое сообщество.
У России же, по его словам, нет иного выбора, кроме как измениться. Экс-премьер повторил тезис, который часто звучит из уст писателя Виктора Шандеровича: смена строя – это не опция, а необходимость, единственная возможность сохранить страну.
"Либо Россия в позитивном смысле станет другой, либо встанет вопрос о ее судьбе в принципе", – сказал Кубилюс, косвенно дав понять, что не исключает распада РФ на разные государства.
Россияне виновны в войне против Украины?
Бывший премьер подчеркнул, что "не приемлет установок о коллективной вине всего русского народа". О происходящих сегодня в РФ событиях он говорит как о "русской трагедии".
"По моему убеждению, с исторической точки зрения сегодня в российском обществе идет борьба между двумя ключевыми идеями. Одна из них – ностальгия россиян по утерянной имперской мощи. Путин пользуется этим, подпитывает эти настроения, стремясь таким образом сохранить лояльность граждан к режиму. <...> Вторая идея, вторая мечта, которая также характерна для абсолютного большинства людей [во всем мире], это жить нормальной достойной жизнью в своей стране. И я верю, что в России есть много людей, которые хотят того же. Западу не нужно задавать вопрос, как отделить общество от Путина. Вопрос нужно ставить иначе: как помочь российскому обществу избавиться от вредоносной и разрушающей идеи восстановления империи <...>, и помочь россиянам поверить, что вместе с Западом, наравне с Западом и при помощи Запада в России можно создать нормальную жизнь", – резюмировал Андрюс Кубилюс.
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