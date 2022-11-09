Соцмин Литвы: с будущего года - больше средств лицам с инвалидностью

Со следующего года Соцмин планирует выделить из госбюджета больше средств лицам с инвалидностью (выплаты, пенсии, выполнение программ и др.), говорится в сообщении министерства для печати.

Больше всего бюджетных средств будет выделено на предоставление возможности индивидуальных социальных услуг и работников сферы социальных услуг, защите прав инвалидов и расширению услуг, адекватности и устойчивости выплат социальной защиты, а также эффективные меры занятости инвалидов.

Сейм единогласно одобрил предложение об увеличении социальной пенсии для лиц с тяжелой степенью инвалидности, которые стали лицами с ограниченными возможностями в возрасте 24 лет или старше, но у них не было минимального трудового стажа.

Лицам, утратившим 75-100 процентов трудоспособности, предлагается выплачивать социальную пенсию по инвалидности, составляющую 2 размера базы социальной пенсии.

Во вторник после внесения за такие поправки к Закону о социальной пенсии, представленные председателем парламентской Комиссии по правам лиц с ограниченными возможностями Моникой Ошмянскене, единогласно проголосовали 112 членов Сейма. Далее проект будет рассматриваться в назначенном главным Комитете по социальным делам и труду и назначенном дополнительным - Комитете по бюджету и финансам. Также проект поручено рассмотреть Комиссии по правам лиц с ограниченными возможностями.

В зал заседаний после рассмотрения в комитетах проект вернется 6 декабря.

С трибуны Сейма М. Ошмянскене сказала, что в Литве существует группа лиц, которые подвергаются исключительной дискриминации. Это лица с ограниченными возможностями, которые приобрели инвалидность в возрасте старше 24 лет и не имеют минимального трудового стажа.

"Эти лица получают социальную пенсию по инвалидности в размере 173 евро, независимо от того, тяжелая или средняя степень инвалидности, а лица с легкой степенью инвалидности ничего не получают. Этим законопроектом предлагаю лицам с тяжелыми формами инвалидности выплачивать социальную пенсию по инвалидности, составляющую не 1, а 2 размера базы социальной пенсии", - сказала член Сейма. Кроме того, по словам инициатора поправок, эта группа лиц с инвалидностью является единственной, лишающейся социальной пенсии по инвалидности в случае трудоустройства.

М. Ошмянскене обращает внимание, что в настоящее время абсолютная черта бедности в Литве составляет 267 евро, а социальная пенсия по инвалидности в размере 173 евро – почти в два раза меньше абсолютной черты бедности, и никто не должен жить с такой суммой.

Опираясь на данные Фонда государственного социального страхования (Содры), парламентарий сказала, что эти поправки к закону коснутся более 400 лиц с ограниченными возможностями, истории жизни которых очень разные.

По ее словам, для этого их госбюджета дополнительно потребуется около 800-900 тыс. евро.

Член Сейма М. Ошмянскене призвала своих коллег исправить существующую несправедливость и как можно скорее принять поправки к закону, которые вступили бы в силу уже со следующего года.

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