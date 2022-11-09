Министр окружающей среды: Литва могла бы быть воротами "зеленого водорода" в Европу

Литва могла бы стать воротами "зеленого водорода" в Европу, считает литовский министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

По словам министра, "зеленый водород" — одна из самых перспективных новых энергетических технологий. Его более широкое использование в энергетике, промышленности и транспорте будет способствовать процессу декарбонизации, а инвестиции в его производство будут стимулировать энергетические новшества, заявили в Министерстве окружающей среды.

"Зеленый водород" может стать инструментом, который мы все ищем для достижения прорыва в борьбе с изменением климата. Литва готова предложить свою инфраструктуру для импорта "зеленого водорода" в Европу. Наша страна является частью поддерживаемого Евросоюзом коридора поставок водорода. Инфраструктура Литвы - Клайпедский морской порт с терминалом по приему сжиженного природного газа и соединение газопровода с Польшей, — позволит нам выйти на крупнейших европейских импортеров", — сказал Гентвилас на встрече мировых лидеров в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP27) в Египте.

В ходе обсуждения COP27 от имени президента Гитанаса Науседы министр пригласил страны Африки, Южной Америки, Азии и Океании к сотрудничеству в развитии производства, торговли и использования "зеленого водорода".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!