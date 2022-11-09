В Каунасе по проспекту бегал неадекватный мужчина с топором

Во вторник вечером портал Kas vyksta Kaune получил информацию о том, что в Каунасе, на проспекте Саванорю, был замечен мужчина с топором, который вел себя неадекватно. На место происшествия вызвали полицейских и врачей скорой помощи.

"Что происходит на проспекте Саванорю, напротив ресторана McDonald’s? Четыре экипажа полиции и скорая, стоят уже час", – писал в 21.55 ч. читатель портала Kas vyksta Kaune.

Дежурный Каунасского комиссариата полиции рассказал, что в 20.51 ч. сообщили о мужчине, который вел себя неадекватно.

По данным полиции, с топором в руках он бегал по улице, выбил окно в закусочной Bazooka.

Очевидец сказал, что сначала этот мужчина с топором бегал по стоянке для машин около торгового центра Rimi.

На место происшествия вызвали врачей, по данным полиции, мужчину, скорее всего, увезут в больницу.

В 22 ч. на проспекте Саванорю еще оставался один экипаж полиции, стражи порядка выясняли обстоятельства происшествия.

Люди во время инцидента не пострадали.

Дежурный врач Каунасской станции скорой помощи сказал порталу Kas vyksta Kaune, что мужчину доставили в Психиатрическую клинику Каунасской больницы.

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