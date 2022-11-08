Сейм отклонил предложение о создании комиссии по расследованию обстоятельств подавления беспорядков

Сейм во вторник не поддержал инициативу оппозиции сформировать временную комиссию с целью выяснения ответственности министра внутренних дел Агне Билотайте в организации подавления беспорядков у здания парламента в прошлом году.

Проголосовали за 50 членов Сейма, 61 был против, 4 парламентария воздержались.

Временная комиссия по расследованию должна была изучить, использовался ли во время беспорядков у здания Сейма 10 августа 2021 года план подавления беспорядков, и если да, то какой? Был ли дан приказ активировать подавление массовых беспорядков, осуществлять план "Ветра" для восстановления порядка? Если да, то кто отдал этот приказ и когда? Был ли оформлен приказ в соответствии с требованиями правовых актов, действовавших в то время?

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Оппозиция требовала также расследовать, кто, когда и с какой целью инициировал в день беспорядков досудебное расследование о возможной их организации в соответствии с Уголовным кодексом? На основании какого порядка к подавлению беспорядков были привлечены силы общественной безопасности (СОБ)?

"Был ли подписан такой приказ главой МВД и какие конкретно задания были даны СОБ? Кто был назначен ответственным за выполнение заданий, если СОБ были брошены на помощь полиции? Кто возглавлял операцию поддержки?", – говорилось в проекте.

Авторы проекта просили также изучить, требовала ли министр А. Билотайте от руководителя СОБ Р. Поцюса уйти в отставку, постоянно его проверяла, вела себя неуважительно, создавая неприятную психологическую атмосферу для работы и социально небезопасные условия работы?

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