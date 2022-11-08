Сейм расширил деятельность Союза стрелков: ожидается, что он станет опорой структуры обороны страны

Во вторник Сейм Литвы утвердил обновленную модель деятельности Союза стрелков Литвы (ССЛ), увеличив его вклад в структуру обороны государства.

Кроме того, было принято решение, что руководителя организации больше будет назначать не министр обороны, а правительство. В результате правящих обвинили в политизации ССЛ.

За новую редакцию Закона о Союзе стрелков проголосовали 90 депутатов Сейма, против выступили четверо, воздержался 21.

"Отныне Союз стрелков Литвы станет еще более сильной организацией, в которой найдет место каждый активный и ответственный гражданин. Я не сомневаюсь, что ССЛ станет одной из сильнейших опор всеобщей обороны", — заявил после принятия закона председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас.

По его словам, новый закон регулирует более широкую деятельность ССЛ и позволит усилить роль стрелков в содействии выполнению жизненно важных функций государства и в большей степени интегрировать организацию в структуру вооруженной обороны государства, гражданского сопротивления в состоянии войны или агрессии.

Новая редакция закона предусматривает новые виды стрелков. Помимо действующих в настоящее время боевых и молодых стрелков, могут быть созданы комендантские отряды вооруженного сопротивления, появятся стрелки невооруженного сопротивления.

В случае войны в состав вооруженных сил войдут не только боевые стрелки, но и формируемые командиром ССЛ комендантские отряды вооруженного сопротивления.

"В настоящее время около 3 тыс. стрелков служат в подразделениях вооруженного сопротивления лиц и их организаций, формируемых командиром ССЛ, но деятельность таких отрядов в целом не была четко регламентирована", — заявил председатель КНБО.

Новая редакция закона предусматривает, что в состоянии войны ССЛ участвует в вооруженной обороне государства и гражданском сопротивлении.

Согласно принятому проекту, для усиления подготовки стрелков будет создан учебный центр.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила во вторник журналистам в Сейме, что после принятия нового Закона о Союзе стрелков и утверждения новых планов деятельности организации будет увеличено и ее финансирование.

Кроме того, Сейм изменил подчинение ССЛ. Теперь руководитель организации и ее устав утверждает министр обороны, а по новому порядку этим будет заниматься правительство.

Это изменение вызвало, пожалуй, наибольшую критику.

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявил, что многие из знакомых ему стрелков не выступают за передачу назначения должности командующего правительству. По его словам, они видят в этом "возможную политизацию этого учреждения".

В настоящее время Союз стрелков Литвы насчитывает около 13 тыс. членов. Ожидается, что после изменений и увеличения финансирования организация вырастет до 50 тыс. членов.

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