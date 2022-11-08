Глава Минфина: Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, снижать неравенство

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что Всемирный банк рекомендует Литве сократить разрыв налога на добавленную стоимость (НДС), собирать больше налога на прибыль и изменить подоходный налог, чтобы уменьшить неравенство и увеличить его сборы.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что Всемирный банк рекомендует Литве сократить разрыв налога на добавленную стоимость (НДС), собирать больше налога на прибыль и изменить подоходный налог, чтобы уменьшить неравенство и увеличить его сборы.

"Разработан аналитический инструмент, который поможет нам лучше моделировать налоговые изменения и оценивать последствия изменений для нашей экономики и общества. Этот инструмент, безусловно, будет способствовать подготовке налоговых законов более высокого качества", - заявила во вторник журналистам в Сейме министр финансов, комментируя рекомендации ВБ для Литвы относительно реформы подоходного налога и налога на прибыль.

"В рекомендациях говорится о сокращении разрыва по НДС, а также о более высоком сборе налога на прибыль, корректировках налога на доходы физических лиц, которые могли бы уменьшить неравенство и увеличить сборы", — добавила она.

Ее представитель по связям с общественностью Германте Барндишаускайте уточнила BNS, что разрыв НДС означает разницу между доходами, которые государство могло бы получить, если бы не было теневой экономики, льгот, и нарушений законов, и фактическими доходами.

По словам министра, рабочая группа по налоговой реформе проанализировала такие налоговые изменения, но пока неясно, когда можно ожидать изменений.

"В ответ на рекомендации в Министерстве финансов подготовлены определенные изменения, на рассмотрение партнеров по коалиции внесена корзина предложений. Когда мы найдем политический консенсус, мы сможем вернуться к этим дискуссиям в Сейме», - сказала Скайсте.

В январе-сентябре этого года сборы НДС составили 4,376 млрд евро – на 6,2% (на 254,6 млн евро) больше, чем планировалось, поступления от подоходного налога – 3,6 млрд евро, или на 8,1% (на 141,1 млн евро), от налога на прибыль – 1,284 млрд евро, или на 10% больше (на 116,4 млн евро).

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