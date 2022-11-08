Задержание в Юрбаркасе: на счету сыновей местного политика не только наркотики

8 ноября утром правоохрана Литвы представила подробности об операции, во время которой были задержаны Рокас и Матас Венслаускасы, сыновья известного политика Юрбаркаса Вилмы Венслаускене.

В минувший четверг в хозпостройках в Юрбаркасе полиция провела обыск и обнаружила почти 1 кг кокаина, сообщает прокурор Каунасской окружной прокуратуры Номеда Урбонавичене.

В июле 2022 года мариямпольская полиция с помощью таможенников задержала в Клайпедском морском терминале контейнер с контрабандными сигаретами за 2 млн. евро.

31-летнего Рокаса Венслаускаса подозревают как в торговле наркотиками, так и в контрабанде сигарет, суд разрешил взять его под стражу на три месяца. Матаса Венслаускас пока подозревают только в торговле кокаином, он задержан на два месяца. Им грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

Delfi на прошлой неделе сообщал, что обыски проводили в Юрбаркасе, в постройках на ул. Паулайчё. Участки земли и постройки принадлежат четверым владельцам, один из владельцев - мать подозреваемых, член горсовета Юрбаркского района.

"Членов семьи подозреваемых пока не допрашивали, у них пока нет статуса в этом деле", – сказала Урбонавичене.

С самой Венслаускене Delfi связаться не удалось, политик не отвечает на звонки и на смс-сообщения.

Расследование было начато в июне 2022 года, сказал главный прокурор Каунасского округа Дарюс Валкавичюс.

"Это не были случайные случаи нахождения сигарет и наркотиков. Мариямпольская полиция вела расследование", – сказал он, заметив, что за подозреваемыми велась слежка.

Прокурор акцентировал, что уже сейчас ограничено право на пользование имуществом подозреваемых на сумму 345 000 евро.

"Будут выяснять, на какие деньги люди могли приобрести такое имущество, а потом уже ответственность. Имущество разное - постройки, дома, автомобили", – сказал Валкавичюс.

Оба подозреваемых хорошо известны полиции. Рокас был судим за участие в банде рэкетиров, а Матас - за нарушение общественного порядка (за избиение двоих молодых людей).

Венслаускене была избрана в горсовет по списку Партии труда. Однако сейчас она не является членом этой партии, поскольку ушла из нее в июле 2020 года.

В 2015 г. Венслаускене попала в эпицентр скандала, связанного с покупкой голосов, Главизбирком упразднил ее мандат. Позже суд вернул ее в горсовет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!