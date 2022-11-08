За нарушение правил в аэропорту можно оказаться в комиссариате: за некоторые действия грозит уголовная ответственность

Безответственное поведение в аэропорту и нарушение общественного порядка в здании аэропорта или в самолете может закончиться поездкой в полицейский комиссариат. Представители Литовских аэропортов и Департамента полиции напоминают – аэропорты и самолеты это те места, где действуют строгие правила общественного порядка. Если их не соблюдать, нарушителей ждет не только административная, но и уголовная ответственность – даже лишение свободы на срок до двух лет.

По словам представителей Департамента полиции, с начала этого года до начала ноября только в Вильнюсский аэропорт полиция приезжала по вызову больше 50 раз, в Каунасский - больше 10 раз, в Палангский – четыре раза.

"Вопросу безопасности аэропорты уделяют особое внимание. Это наш приоритет – обеспечение безопасности всех действий и сказал представитель Литовских аэропортов Видас Кшанас.

С полицией по вопросу безопасности контактируют также пограничники, в процесс включена и Служба общественной безопасности.

По словам Кшанаса, наиболее частая причина нарушений общественного порядка – употребление большого количества алкоголя. Он напомнил, что пассажирам надо ответственно отнестись к тому, сколько алкоголя они выпивают, контролировать свое поведение.

"Казалось бы, невинная шутка о наличии бомбы, но это может означать конец вашего путешествия и штраф. Вы не только окажетесь в полиции, но и получите штраф от 30 до 140 евро, а в некоторых случаях ждет уголовная ответственность – и тогда наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет", – сказал Кшанас.

По его словам, чаще всего нетрезвые пассажиры не выполняют законные требования работников аэропорта или авиакомпаний и нарушают общественный порядок: например, ругаются матом, не предъявляют документы, представляют физическую опасность другим пассажирам. О таких случаях на посадке представители авиакомпаний информируют службу безопасности аэропорта, а ее сотрудники вызывают полицию.

Другая часть нарушений - в самих самолетах. В таких случаях экипаж информирует, что на борту есть пассажир, который нарушает общественный порядок и представляет угрозу для других пассажиров или безопасности полета. В таких случаях служба безопасности также вызывает полицию. Полиция встречает такого пассажира у трапа и принимает решение относительно ответственности, которая ему грозит. Чаще всего таких пассажиров увозят в комиссариат. Некоторые авиакомпании включают пассажиров, которые представляют серьезную угрозу для полета, в "черные списки" и в будущем могут не принять их на борт.

Кшанас напомнил, что полицию вызывают в тех случаях, когда возможный нарушитель не учитывает замечание, ведет себя нагло и преднамеренно, представляет угрозу.

"Бывает немало случаев, когда непослушным пассажирам достаточно замечания, сделанного специалистами службы безопасности аэропорта. В таких случаях к помощи полиции не прибегают. Но мы хотим, чтобы пассажиры знали – нарушение порядка в аэропортах ставит под угрозу действующий порядок, представляет опасность и грозит ответственностью", – сказал он.

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