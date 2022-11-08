Виршулишкес: как деревня неподалеку от Вильнюса за несколько десятилетий превратилась в район небоскребов столичный микрорайон, ставший местом притяжения новоселов

Несмотря на то, что Виршулишкес – самое маленькое староство в Вильнюсе, за последние несколько лет здесь появилось не менее 2 тыс. новоселов. Эксперты считают, что этот микрорайон довольно привлекателен для жизни. О том, почему некоторые жители столицы выбирают Виршулишкес, рассказывают историк Андрюс Стяпавичюс и глава риелторской компании Omberg group Даля Андрулёнене.

В 2016-2021 годах в Виршулишкес продали почти тысячу новых квартир. Если считать, что одна квартира предназначена для семьи из двух человек, можно сказать, что в микрорайон решили переехать около 2 тыс. человек. Это в десять раз больше, чем то количество людей, которые проживали в современном старостве в начале прошлого века.

"Виршулишкес переживает своеобразный ренессанс – люди активно покупают квартиры и планируют свою жизнь там. Это неудивительно, учитывая не только большое предложение качественного жилья, хорошо развитую социальную и транспортную инфраструктуру, но и другие, несколько неожиданные, отличительные особенности района", – приводит компания мнение риелтора.

Место сосредоточения небоскребов

Одна из причин уникальности Виршулишкес – городской холм, который становится все более заметным в этом районе. Это композиционный инструмент, который используют урбанисты, чтобы выделить важные и значимые места в городе.

Д. Андрулёнене справедливо замечает, что сегодня в Вильнюсе есть лишь два района с небоскребами – Виршулишкес и проспект Конституциёс.

"Урбанистические холмы помогают обновлять районы, создавать новое жилье, рабочие места, услуги и развлекательные заведения даже вдали от центра, а также привлекать дополнительные инвестиции. Тот факт, что один из двух городских холмов Вильнюса находится в Виршулишкес, предопределяет то, что этот район становится важным периферийным центром Вильнюса, который может предложить качественный образ жизни своим жителям", – пишет глава Omberg group.

Характерной чертой городского холма Виршулишкес являются несколько так называемых вертикалей – Дом печати и высокие жилые здания (комплекс „Viršuliškių porelė“, состоящий из двух небоскребов – Прим.). В ближайшее время рядом с ними возведут еще два дома высотой не меньше 70 метров.

Путь из деревни в район небоскребов

Еще одна отличительная черта района, которая привлекает виленюсцев и приезжих, – его история. Историк Андрюс Стяпавичюс, куратор выставки "Кто в Виршулы?" („Kas į Viršulus?“) говорит, что еще совсем недавно шумный столичный микрорайон был деревней на подъездах к Вильнюсу.

"Виршулишкес впервые упоминается в конце XVIII века. В то время деревня, которая, кстати, относилась к поместью и приходу Пилайте, называлась Wierszuliszki. Трудно поверить, но 70 лет назад Виршулишкес был деревней недалеко от Вильнюса, а между войнами – одной из самых больших деревень в западной части Вильнюса. Он стал частью столицы только в середине прошлого века", – говорит историк.

Специалист отмечает, что хотя Виршулишкес и похож на другие микрорайоны Вильнюса из-за девяти- и двенадцатиэтажных жилых домов, типичных для 1970-х и 1980-х годов, у него есть и свои уникальные особенности.

"Проект строительства Виршулишкес подготовили Юозас Зинкявичюс и известная урбанистка Бируте Касперавичене. Она, к слову, разработала и другие жилые проекты на улице Антакальнё, проспекте Саванорю и в Жирмунай. Старые многоквартирные дома в Виршулишкес очень отличаются от других за счет своих балконов, интересных ажурных фасадов, стыков и формой зданий – в районе преобладают изогнутые многоквартирные дома, с высоты птичьего полета напоминающие букву C. Кроме того, благодаря активным жителям Виршулишкес очень зеленый район, хотя до начала застройки района здесь были пустые поля и пашни", – отмечает эксперт.

Обилие уличного искусства

Третья неожиданная причина популярности Виршулишкес – множество элементов так называемого уличного искусства. Одним из последних примеров преображения местной городской среды стал трехмерный рисунок (гигантюра) "Любовь и страх" Эдгарса Мюллериса. Его длина составляет почти 26 метров, а ширина – чуть более десяти метров.

"Опросы и исследования доказывают, что уличное искусство не только повышает стоимость окружающей недвижимости, но и поднимает настроение жителей, повышает их креативность, помогает строить и укреплять местное сообщество", – говорит Д. Андрулёнене.

Риелтор утверждает, что в районе есть и более впечатляющие примеры уличного искусства. Например, скульптуры Миколаса Сауки в местном лесопарке, а также скульптурные композиции, выполненные по проекту Тадаса Гутаускаса и Гинтараса Чайкаускаса.

"Виршулишкес, как и другие оживленные районы, нуждается в объектах притяжения, которые придадут ему своеобразие и стремительности. Работа скульптора Сауки превратила Виршулишкский лесопарк из уединенного соснового леса, известного только местным жителям, в привлекательное место с особой атмосферой, а скульптура Т. Гудаускаса и Г. Чайкаускаса „Финн“ ("Suomis") на Виршулишкской перекрестной улице олицетворяет собой символ стремления человека к недостижимому и к своей мечте", – подытожила риелтор.

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