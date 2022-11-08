Принявшую на работу скандально прославившегося учителя гимназию ждут неприятности

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что не понимает, как скандально прославившийся педагог Астра-Геновайте Астраускене, обвиненный в организации и провокации беспорядков, мог быть принят на работу в одну из столичных гимназий. В гимназии проведут служебную проверку.

Активная участница митингов, на которых призывают свергнуть власть в Литве, Астраускене преподает литовский язык и литературу. Ее приняли на работу в гимназию "Ювента", из которой она сама уволилась.

Портал LRT сообщал, что вторник – первый рабочий день Астраускайте в гимназии. Директор гимназии Ирина Игнатавичене сказала, что выхода у нее не было – педагогов не хватает. Игнатавичене сказала, что в трудовой договор Астраускайте включены два условия – в процессе преподавания она не должна распространяться о своих политических взглядах и не должна участвовать в политической деятельности.

Министр науки, образования и спорта Шюгждинене сказала, что ей непонятно, как ее могли снова принять на работу учителем.

"У меня нет слов. Ее обвиняли в организации и провоцировании беспорядков. Она отказалась вакцинироваться, отказалась тестироваться на коронавирус. Когда-то краской облила макет памятника на Лукишкской площади. У нее были и другие столкновения с полицией. А сейчас ее снова взяли учить детей. Мне такие действия директора гимназии "Ювента" непонятны", – писала в фейсбуке министр.

Она подняла вопрос, как же гимназия искала учителя, если не нашла.

"Интересно, как они искали учителя. В министерстве есть база данных, через нее все школы могут объявлять о свободных вакансиях. Эта школа о вакансии не сообщала. Насколько нам известно, не сообщалось об этом и через Службу занятости. Вильнюсский муниципалитет информировал, что на их сайте тоже не было информации об этой вакансии", – сказала Шюгждинене.

Министр сказала, что ее не убеждают утверждения директора, будто никто больше не претендовал на это место, и они взяли единственного кандидата.

"Главы Вильнюсского муниципалитета заверили, что в школе проведут служебную проверку. Буду ждать результатов", – отметила министр.

"Вот как устроена Литва. По заказу министра – проверка", – оценил заявление о проверке глава парламенсткого Бюро по правам человека Витаутас Валентинавичюс.

"По желанию политиков – поход чиновников против директора школы. Аргумент – политика не убедили объяснения директора, договор с условиями. Аргументы министра, якобы у учителя были дела с полицией и т.д. – это основание не принимать человека на работу. Начнем с того, что школу возглавляет директор, в школе есть школьный совет (высший орган самоуправления), он должен решать вопрос действий директора. Но нет. Министр, которой директор не подчиняется, вспомнила, что она может, как Путин в России, напрямую давать указания государственным (муниципальным) учреждениям и "решать" вопросы", – возмущался Валентинавичюс.

Он считает это прекрасным примером автократического правления.

"Я согласен с тем, что министру может что-то не понравится в действиях или решениях директора, но я не думаю, что министр может пользоваться своим политическим влиянием и использовать госведомства для удовлетворения своих интересов, давая прямые или косвенные указания чиновникам (ведомствам), которые напрямую ему не подчиняются", – сказал Валентинавичюс.

Астраускайте уже работала в гимназии "Ювента", ушла с работы по собственному желанию.

Астраускайте неоднократно участвовала в митингах, на которых призывали к свержению действующей власти, утверждали, что Литва – не демократическая страна, кроме того, она участвовала в митингах против ограничений, связанных с COVID-19.

Один из организованных Астраускайте митингов перерос в массовые беспорядки у здания парламента. Учителя обвиняли в организации беспорядков и провокациях. В знак протеста против этих обвинений Астраускайте провела голодовку у здания прокуратуры в Вильнюсе.

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