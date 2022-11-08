Коронавирус в Литве: 529 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлено 529 новых случаев заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 404 человека, повторно - 117, в третий раз - восемь человек.

В больницах проходит лечение 113 пациентов с COVID-19, из них 6 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 153,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 19,9%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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