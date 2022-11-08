В Литве предложат лишать гражданства за поддержку представляющего угрозу государства

Во вторник Сейму будет предложено закрепить в Законе о гражданстве новое основание для утраты гражданства: за действия лица, создающие угрозу безопасности Литвы, региона и союзных государств, за поддержку государства, представляющего угрозу.

С учетом текущей ситуации войны России в Украине и угрозы Литве, а также всему региону, такую поправку к закону намерена представить член парламентской фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Даля Асанавичюте.

Согласно проекту, лицо, поддерживающее государство, представляющее угрозу безопасности Литвы, может лишиться гражданства. Такие основания для утраты гражданства распространялись бы только на лиц, получивших гражданство в порядке исключения.

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"Очень печально, что на фоне этой страшной войны России в Украине нам приходится предусматривать дополнительные случаи, которые создадут отдельный механизм утраты гражданства, но сейчас мы должны быть принципиальными и четко обозначить, что гражданство Литвы, предоставленное в порядке исключения, имеет не только привилегии, но и обязанности. Одна из обязанностей – не наносить ущерб безопасности Литвы, региона и союзников и не поддерживать государства-агрессоры", - еще летом при регистрации проекта заявила его инициатор Д. Асанавичюте.

Так она отреагировала на выступление Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко на мероприятии жены рупора Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Сочи.

Предложенный законопроект предусматривает, что гражданство Литовской Республики утрачивается: "если после получения гражданства Литовской Республики в порядке исключения, когда лицо также является гражданином другого государства, предпринимаются действия, представляющие угрозу безопасности и интересам Литовского государства, или поддерживается государство, представляющее угрозу Литве и другим государствам региона и государствам-союзникам, дискредитируется Литовское государство".

По мнению авторов проекта, в настоящее время Закон о гражданстве предусматривает случаи предоставления гражданства при наличии гражданства другой страны, но механизмы утраты гражданства, предоставленного в порядке исключения являются недостаточными и не отвечают текущей геополитической ситуации.

Действующий Закон о гражданстве предусматривает шесть случаев для утраты гражданства Литовской Республики, но не предусматривается случай, который создал бы механизм утраты гражданства после его получения в порядке исключения, будучи при этом гражданином другого государства, если лицо поддерживает государства-агрессоры и таким образом представляет угрозу для безопасности Литвы, региона и союзников.

Поправки к Закону о гражданстве вместе с Д. Асанавичюте вносят заместитель старосты фракции СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас и председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

Члены Сейма, подготовившие поправки к закону, говорят, что после их принятия гражданства Литовской Республики могут лишиться отдельные граждане Литовской Республики, но, по их мнению, "такое последствие пропорционально стремлению улучшить ситуацию с безопасностью Литовского государства и региона".

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