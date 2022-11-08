Погода: во вторник в Литве пройдут сильные дожди

Во вторник днем Литва будет находится в зоне циклона. На большей части территории Литвы будет пасмурно, на юго-востоке ожидаются прояснения.

Во многих районах дожди будут идти с утра. Больше всего осадков ожидается на севере и на западе страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Днем будет 8–12, на юго-западе до 13 градусов тепла.

В среду ночью атмосферное давление повысится, дождевые облака уйдут. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на северо-востоке. Ветер успокоится. Температура опустится до 3–8, у моря до 9–10 градусов тепла.

В среду днем Литва останется в зоне более высокого давления. Будет облачно с прояснениями. Утром туман. Днем без осадков, однако вечером на западе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 10–14 градусов тепла.

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