"МВД уже подготовило поправки к закону о (Государственной) границе и ее охране, которые легализуют решение не впускать мигрантов на границе в случае экстремальной ситуации или чрезвычайного положения. Очень надеюсь, что в скором времени эти поправки дойдут до правительства и позже будут обсуждаться в Сейме", - сказала Билотайте в ходе пресс-конференции на Виштитисской погранзаставе.
Министр ранее подтвердила, что решение разворачивать мигрантов, подвергшееся критике со стороны некоторых неправительственных организаций, будет разрешено законом только в кризисных ситуациях: при экстремальной ситуации, чрезвычайном положении и в условиях военного положения.
На данный момент пограничники не пропускают мигрантов на основании решения министра.
Критики говорят, что действия Литвы по возвращению мигрантов в Беларусь можно считать выдворением, нарушающим международное право.
Управление по основным правам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex раскритиковало Литву за коллективное выдворение пограничниками мигрантов. По его мнению, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подачи прошения о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте на самом деле не работает.
Министр придерживается позиции, что международное право не предусматривает ситуации, при которой гибридная атака была бы осуществлена под видом наплыва мигрантов, поэтому ее необходимо изменить.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси в страну не пустили около 18,2 тыс. мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в Литву неоднократно.
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