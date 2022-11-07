В Литве состоялись международные учения по кибербезопасности

В понедельник в Литве прошли международные учения по управлению кризисными ситуациями BlueOLEX 2022, в ходе которых улучшалась подготовка стран Европейского союза (ЕС) к совместному управлению крупномасштабными киберинцидентами и кризисами.

В ходе учений, организованных Министерством обороны совместно с представителями Чехии и Агентства кибербезопасности Европейского союза, были проверены рабочие процедуры Организационной сети киберкризисов и их дальнейшее развитие, сообщило Минобороны.

"Литва всегда активно участвовала в совершенствовании управления кризисами в ЕС, и на этот раз мы стремились внести еще больший вклад в координацию крупномасштабных киберинцидентов и кризисов на уровне ЕС, проведя учения. Это очень важно, потому что угроза киберинцидентов растет с каждым годом, поэтому мы должны быть надлежащим образом подготовлены к тому, чтобы на них реагировать", - сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.

По данным Минобороны, в учениях приняли участие представители 23 государств-членов ЕС, Европейской комиссии и Агентства кибербезопасности ЕС.

"Особый элемент учений 2022 года: впервые в технический сценарий включены не только государства-члены ЕС, но и институты, органы и агентства ЕС с целью улучшения взаимного сотрудничества в случае кризиса", - говорится в сообщении.

Организационная сеть киберкризисов состоит из менеджеров в области кибербезопасности и кризисного управления из стран-членов ЕС, Европейской комиссии и Агентства кибербезопасности ЕС.

По данным Минобороны, сеть была создана в 2020 году для повышения общей осведомленности Европейского союза, обмена информацией и скоординированного реагирования в случае крупномасштабного киберинцидента или кризиса.

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