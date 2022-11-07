Глава МИД: соглашения между Литвой и Тайванем открывают новые возможности для бизнеса

"Мы надеемся, что новые разрешения для литовских сельскохозяйственных и пищевых продуктов значительно увеличат экспорт на Тайвань. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития экономических связей с Тайванем", - так новости понедельника о достижениях экономического сотрудничества с Тайванем прокомментировал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел (МИД), литовская высокотехнологичная компания Teltonika достигла соглашения с Научно-исследовательским институтом промышленных технологий Тайваня (ITRI) о развитии промышленности полупроводников в Литве, а инвестиционная компания Taiwania Capital одобрила инвестиции в производство оптических приборов.

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Также сообщалось, что в ближайшее время будут выданы разрешения на экспорт литовских молочных, рыбных и яичных продуктов на Тайвань. Вероятно, что еще в этом году также будут выданы разрешения на экспорт литовской говядины.

Министр в сообщении отметил, что новые соглашения между Литвой и Тайванем свидетельствуют о том, что выбранное правительством направление стратегической диверсификации и углубления сотрудничества с Индо-Тихоокеанским регионом оправдало себя и открывает большие возможности для литовского бизнеса.

МИД напоминает, что 17 августа 2022 года правительственная комиссия – Совет по экономической дипломатии - утвердил приоритетные рынки экспорта, инвестиций и въездного туризма, среди которых и Тайвань.

В 2021 году товарооборот между Литвой и Тайванем увеличился на 31 проц. и составил 111,4 млн. евро, из которых экспорт в Тайвань составил 21,8 млн. евро – увеличился на 14 проц.

"Положительная динамика экспорта наблюдается и в этом году – за январь-август этого года экспорт на Тайвань вырос на 33 проц., с 15 млн. до 19 млн. евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 79 проц. всего экспорта на Тайвань было литовского происхождения", - говорится в сообщении.

Экспорт товаров литовского происхождения в десять стран Индо-Тихоокеанского региона (Австралию, Японию, Индию, Южную Корею, Сингапур, Индонезию, Тайвань, Вьетнам, Малайзию и Таиланд) в январе-августе 2022 года увеличился на 60 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 502 млн. евро.

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