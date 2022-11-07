"170 млн евро в бюджете": предложение парламентариев позволило бы увеличить пенсию каждого пенсионера

Члены парламентской Фракции демократов "Во имя Литвы" Линас Кукурайтис и Томас Томилинас в государственном бюджете будущего года предлагают дополнительно выделить 170 млн. евро на индексацию основной части пенсии до 16 проц.

Члены Сейма, зарегистрировавшие такое предложение к Законопроекту об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений на 2023 г., утверждают, что это позволило бы увеличить пенсию каждого пенсионера примерно на 17 евро в месяц.

По их словам, по мере старения общества Литва, как и вся Европа, сталкивается с трудностями, чтобы поддерживать достойный доход пенсионеров.

Статьи по теме: Печальный прогноз: пенсии будущих пенсионеров в Литве составят всего треть зарплаты

"Следуя правовому опыту других европейских стран, Литва в 2019 году решила провести пенсионную реформу. Для обеспечения стабильного роста пенсий по мере сокращения трудящихся (долгосрочные демографические прогнозы) уже недостаточно полагаться только на доходы, взимаемые с трудовых налогов. Поэтому было принято решение разделить пенсионную выплату на две части – "Содры" и государственного бюджета. Основная государственная часть должна была опираться не только на доходы, собираемые с подоходного налога с населения, но и на другие налоги (акцизы, НДС и др.). Это должно было обеспечить стабильный рост пенсий по старости, опираясь не только на рабочую силу, но и другие налоги, собираемые государством", - напоминают Л. Кукурайтис и Т. Томилинас.

Однако в проекте бюджета на 2023 год, по их словам, не продолжаются цели, определенные в ходе реформы. Как отмечают Л. Кукурайтис и Т. Томилинас, диспропорции в росте индексации разных пенсий, финансируемых "Содрой" и государственным бюджетом, ясно показывают, что не только не добавляется часть из других собираемых налогов, но и на основную часть не выделяется вся доля трудовых налогов.

"Часть "Содры" (индивидуальная) увеличится на 16 проц., а госбюджета (основная) – на 9 проц., хотя обе части финансируются из тех же трудовых налогов. Если собираемые "Содрой" взносы и будущие проекции позволяют повысить пенсии на 16 проц., почему из госбюджета повышают только на 9 проц.? В целях выравнивания ранее согласованного баланса между государственным и бюджетом "Содры" по выплате пенсий предлагается повысить индексацию основной части до 16 проц., выделив на выплату пенсий 170 млн. евро. Это увеличило бы пенсию каждого пенсионера примерно на 17 евро в месяц", - комментируют предложение парламентарии Л. Кукурайтис и Т. Томилинас.

В своем предложении они указывают и источник средств. Это – доходы с подоходного налога с населения и других налогов (НДС, акцизов).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!