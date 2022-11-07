Lifosa планирует частично возобновить деятельность в декабре

Кедайняйский завод фосфорных удобрений Lifosa, остановивший свою деятельность в середине сентября и находящийся под контролем временного администратора, планирует начать производство удобрений с уменьшенной мощностью в первую неделю декабря. Ранее временный администратор предприятия Римвидас Ваштакас заявлял, что производство может быть возобновлено в середине ноября.

Решение о возобновлении производства было принято после достижения временной договоренности с временным администратором о закупке необходимого сырья, сообщила Lifosa в понедельник.

14 сентября компания Lifosa временно остановила производство из-за отсутствия одного из основных видов сырья — аммиака — и резкого подорожания природного газа.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa впервые была приостановлена ​​с 10 апреля по 7 августа. Тогда в мае-июне в простой ушло 45% работников компании.

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