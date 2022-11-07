Открыто торговое представительство Литвы на Тайване

Литва в понедельник открыла торговое представительство на Тайване, подтвердили BNS в Министерстве экономики и инноваций.

"Сегодня мы можем отметить первые успехи экономического сотрудничества Литвы с Тайванем. Я не сомневаюсь, что после того, как Литва открыла свое торговое представительство в Тайбэе, наша работа с этим перспективным рынком станет еще более интенсивной", — сказала министр экономики Аушрине Армонайте в комментарии BNS.

Представительство возглавит Паулюс Лукаускас, он был назначен на эту должность в августе, а само представительство планировалось открыть в сентябре.

Учреждение будет называться представительством Литвы в Тайбэе, а не на Тайване. Такая практика закрепилась в международном сообществе во избежание намеков на поддержание межгосударственных отношений с островом, который Китай считает своей частью и обещает вернуть его со временем.

Литовские официальные лица также подчеркивают, что новое представительство будет торговым, а не дипломатическим.

По мере углубления отношений между Литвой и Тайванем прошлой осенью в Вильнюсе было открыто тайваньское представительство.

Китай счел такой шаг поддержкой Литвой того, чтобы Тайвань действовал как независимое государство, поэтому понизил уровень дипломатических отношений со страной и ввел торговые ограничения.

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