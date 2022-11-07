"Литовскую делегацию возглавит министр окружающей среды Симонас Гентвилас", - сообщило в воскресенье президентское ведомство.
Мировые лидеры обсудят в Египте планы международного финансирования борьбы с изменением климата, целью будет пропорциональное распределение средств на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации.
COP27 будет направлена на продвижение переговоров по долгосрочной цели адаптации к изменению климата, а также более амбициозных национальных обязательств по достижению долгосрочной цели ограничения температуры примерно на 1,5 градуса по Цельсию.
Планируется, что в Египте соберутся представители почти 200 стран.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!