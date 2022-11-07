Реорганизация Lietuvos oro uostai откладывается до 2023 года

План преобразования государственной компании Lietuvos oro uostai (LOU, "Литовские аэропорты") в акционерное общество (АО) к концу этого года перенесен на 2023 — это связано с необходимостью изменения политики оценки и учета активов, говорит представитель компании. По словам Тадаса Василяускаса, сейчас существует значительная разница между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью находящихся в управлении активов.

"Преобразование в акционерное общество с целью обеспечения положительных изменений и выгоды будет направлено на то, чтобы активы будущего акционерного общества учитывались по рыночной стоимости. Необходимо больше времени уделить изменению учетной политики, поэтому изменение юридического статуса компании переносится на 2023 год", — сказал BNS Василяускас.

Изначально реструктуризацию LOU планировалось провести с июля этого года, но в конце июня компания обратилась в Министерство транспорта с просьбой отложить реструктуризацию до конца года.

В июне Марюс Гельжинис, руководивший компанией с марта 2018 года, подал в отставку с поста генерального директора компании, мотивировав это тем, что успешно провел в жизнь все основные цели, а предприятие становится АО.

По словам Василяускаса, поиск нового управляющего будет объявлен Министерством транспорта, но отбор еще не анонсирован. В министерстве говорят, что будущие руководители акционерных обществ будут назначаться новыми правлениями.

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