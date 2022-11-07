Вице-министр: Грибаускайте обсуждалась в качестве кандидата на пост главы Европейской Комиссии

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждалась в качестве кандидата на пост руководителя Европейской Комиссии (ЕК), сказал вице-министр иностранных дел, вице-председатель партии консерваторов Йонас Сурвила.

Комментируя в интервью ЭЛЬТА возобновившиеся в стране дискуссии о представительстве Литвы в Европейском Совете, Й. Сурвила сказал, что главная причина, почему лидеры ЕС выбрали в 2019 году бывшую министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, принадлежащую к европейской семье правых, заключалась в том, что Д. Грибаускайте не принадлежала ни к какой партийной политической семье Европы.

"Когда формировалась нынешняя Комиссия Европейского Союза и руководители ЕС отбирали кандидатуры для основных европейских учреждений, в том числе и ЕК, по моим сведениям, на одном из этапов на стол была положена и фамилия бывшей президента Литвы Дали Грибаускайте. Но в ходе дискуссий, к какой европейской семье она принадлежит – правых или социалистов, или либералов, или зеленых - эта кандидатура была отклонена. Д. Грибаускайте не принадлежала ни к одной политической семье Европы. Поэтому, к сожалению, на заключительном этапе она не стала руководителем ЕК", – сказал Й. Сурвила ЭЛЬТА.

"Важна принадлежность к политическим панъевропейским партийным семьям. Важно и соблюдение традиций семей этих партий. Это помогает защищать и национальные интересы. Например, перед Европейским Советом отдельные руководители европейских учреждений и правительств, принадлежащие к различным семьям, обычно собираются на свои форматы координировать позиции", – сказал вице-министр.

Перед встречей Европейского Совета, на котором решался вопрос выросших энергоцен, возобновились дискуссии о том, кто в этом формате должен представлять Литву. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в одном из интервью сказал, что для достижения благоприятного для Литвы решения было бы хорошо, чтобы не президент, а премьер отправилась на Евросовет.

Реагируя на это предложение министра иностранных дел, президент подчеркнул, то он является единственным политиком, напрямую избираемым всеми жителями Литовской Республики, и не нестроен никому делегировать свои конституционные функции.

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