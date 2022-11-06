Литовский предприниматель Виктор Воронцов: мы живём всё лучше и лучше

В беседе с RU Delfi предприниматель Виктор Воронцов рассказал об уровне доверия правительству, энергетическом кризисе, помощи Украине и о том, кто мог бы стать новым президентом России.

“Нет повода беспокоиться”

Главная тема, которая сейчас волнует всех жителей Литвы – бюджет; в частности, компенсации частным лицам и бизнесу в связи с возросшими затратами на энергоресурсы. Виктор Воронцов уверен, что паника по этому поводу преждевременна: в бюджете Литвы есть деньги, а кроме того, страна является членом Евросоюза, который ещё даже не начал осуществлять финансовые вливания, чтобы помочь странам пережить этот энергетический кризис.

Воронцов утверждает, что на жителях Литвы повышение цен на энергоносители отзовётся не так чувствительно, как на бизнесе, особенно в тех отраслях, где энергозатраты достаточно ёмкие. Однако динамику нельзя назвать трагичной: бизнес приспосабливается, находит способы получать скидки от поставщиков.

“Нет повода беспокоиться. Те, кому нужна будет помощь, её получат”, – утверждает предприниматель. – “Я верю в наше правительство и в наши финансовые возможности как государства”.

Поддержку производителей необходимо осуществлять точечно, уверен Воронцов: она требуется не всем. “Я смотрю на свои счета за электричество – как частное лицо я вижу, что оно действительно сильно подорожало, на 30-40%. Для бизнеса – ну, может, 10-15% подорожания электричества, ну на газ 20%, но для меня это не критично”, – говорит предприниматель. – “Но я прекрасно понимаю, что есть отрасли, для которых цена на энергию критична”. В этом случае, по мнению Воронцова, необходимо предоставить заявку на поддержку, и если энергетические затраты у бизнеса достаточно велики и влияют на стоимость конечного продукта, требуется помощь.

При этом предприниматель выступает против льготного НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса. Правительство и Сейм сходятся во мнении, что необходимо продлить льготу и спор идёт только о сроках. Однако Воронцов считает, что такую меру надо отменить.

“Все должны работать в одинаковых условиях. Оптимизируйте свой бизнес”, – призывает предприниматель. – “В конце концов мы говорим о небольшой разнице. Может, вам нужно увеличить производительность труда? Уменьшить затраты? Я был недавно в Германии, в гостинице отключено отопление – ничего, нормально, люди укрываются одеялами… Я противник всех этих льгот. Капитализм – это когда все равны. Я ещё могу понять льготы малоимущим, но льготы бизнесу… Бизнес или есть, или его нет”.

“У бизнеса уровень доверия правительству безграничен”

Обсуждение льготного НДС – это популистская мера в преддверии выборов, убеждён Воронцов. Политики предлагают льготы, чтобы запомниться избирателям, завоевать их симпатии. Тем не менее, предприниматель отмечает, что полностью доверяет правительству: преодолев ковидный кризис, оно сможет провести страну и через энергетический.

“У бизнеса уровень доверия правительству вообще безграничный”, – заявил Виктор. При этом не меньшей поддержкой пользовался и предыдущий кабинет министров. Воронцов считает, что в Литве в политику идут не для того, чтобы заработать, а чтобы помочь стране своими знаниями, и поэтому правительство состоит из профессионалов, способных успешно провести страну через сложную ситуацию.

Хотя во взаимоотношениях Сейма и правительства довольно много сложностей и споров, предприниматель считает, что вероятность правительственного кризиса отсутствует. “До следующих выборов правительство будет работать, и даже никто из министров не уйдёт в отставку”, – уверен он.

Воронцов напомнил, как МВД во главе с Агне Билотайте справилось с миграционным кризисом, и Литва стала примером для всей Европы.

Также Виктор поддерживает политику МИДА в отношении Китая и Тайваня. “Я считаю, это отличное решение: полностью отрезать возможные экономические связи с Китаем и стараться укрепить связи с Тайванем, потому что там демократия, там нормальные технологии”, – добавил он. – “Нужно взять это направление в политике и экономике и просто придерживаться его, а не бегать вправо-влево в зависимости от того, какая партия у власти. В правительстве все молодцы. И парламент должен это тоже ценить”.

“Любой может купить Порше”

В соцсетях регулярно появляются жалобы на то, что литовцы живут плохо. Однако Воронцов уверен, что в реальности с каждым годом страна живёт всё лучше. “Динамика нашей жизни настолько позитивна, что через 5 лет мы будем жить лучше, чем в Германии, а через 10 – лучше, чем в Швейцарии”, – заявляет он. Однако для этого есть ряд условий. Во-первых, это активная работа.

“Капитализм сам регулирует рынок, и если тебе что-то нужно, ты всегда можешь это получить, но для этого нужно больше работать. Если ты хочешь что-то качественное, нужно работать ещё больше”, – напоминает предприниматель. – “Любой из нас может купить Порше, но для этого нужно или больше работать, или поменять работу”.

Однако есть люди, которые не гонятся за высокими заработками, а хотят учить детей, лечить людей, охранять их. Поэтому наш общий долг – платить налоги, подчеркнул Воронцов. Он считает огромной проблемой Литвы то, что до сих пор многие не только не платят налоги, но и считают это доблестью.

Третья важнейшая задача – продолжать помогать Украине. Предприниматель отметил, что жители Литвы каждый месяц переводят посильную сумму – кто-то 10-25 евро, кто-то 100 или 1000. Это показывает зрелость общества. Бизнес Воронцова также продолжает поддержку. “Не поможем сейчас Украине – наша хорошая жизнь может закончиться”, – предупреждает Воронцов. – “Остановимся в помощи – война придёт сюда”.

“Я голосовал за Путина два раза”

Самая большая проблема Беларуси и России сегодня – эмиграция молодёжи, считает предприниматель. Этот процесс лишает страну будущего: прерывается передача знаний, ноу-хау, опыта следующим поколениям. “У этих стран нет будущего, если ими будут продолжать руководить те же люди. Наша сила как страны в том, что у нас есть сменяемость. Если не нравится, мы можем выбрать других”, – подчеркнул Виктор.

Он отмечает, что возможности добиться успеха в Литве есть: Воронцов сам приехал сюда из России в 2004 году и сумел построить бизнес. Требуется лишь много работать и учить литовский язык. В России же, как рассказал предприниматель, его знакомые хотят лишь возврата к прошлому – чтобы была возможность отмывать деньги, участвовать в коррупции под руководством Путина. “Никто не говорит: давайте закончим войну, обновим Россию и будем демократической страной”, – удивляется Виктор.

Он объясняет это влиянием пропаганды и снижением интеллектуального уровня общества: ведь одурманенной толпой проще управлять. “Вся история России после распада СССР – это когда учителям платят мало, а пропагандистам – много. Потому что пропагандисты дают немедленный результат”, – поясняет Воронцов. – “А учителя как получали 15000 руб, так и получают. Мы тоже несём какую-то ответственность за это: поверили Путину. Я сам за него голосовал два раза [в 2000 и в 2004], и это самое позорное, что я сделал в своей жизни. Мы будем нести ответственность – все русские во всём мире. Если ты умный – ты понимаешь это. Если тупой – в Германии выходишь с российским флагом и говоришь: давайте не будем поставлять оружие Украине”.

Пугачёву – в президенты?

“Основная проблема литовцев – они думают, что в России есть какой-то такой секретный политик, чистый, прозападного направления, и за которым пойдут миллионы”, – отмечает Воронцов. – “Нет такого политика. Нужно работать с теми, кто есть.”

В качестве альтернативы Путину предприниматель не рассматривает, например, Евгения Чичваркина или Михаила Ходорковского, уехавших из России: их половина россиян уже забыла, а вторая половина ненавидит. Поэтому Воронцов считает, что хорошим лидером оппозиции могла бы стать, например, Ксения Собчак, за которой пойдёт интеллигенция. А Алла Пугачёва, если бы решила пойти в политику, стала бы лидером людей среднего и старшего возраста. По мнению Виктора, она была бы не менее популярна, чем Владимир Зеленский среди украинцев.

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