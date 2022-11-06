Несчастье в Шакяйском районе: автомобиль съехал в пруд, погиб мужчина

В пруду деревни Кряушайчяй Шакяйского района в перевернутой машине было обнаружено тело мужчины.

Полиция сообщает, что происшествие случилось 5 ноября.

На момент прибытия спасателей легковой автомобиль Ford Galaxy оказался под водой. После использования троса и автомобильной лебедки машину вытащили к берегу.

С помощью подъемника машину подняли на поверхность. В салоне обнаружено тело мужчины 1956 года рождения.

По предварительным данным, внешних следов насилия на теле обнаружено не было.

Полиция начала досудебное расследование для установления причины смерти.

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