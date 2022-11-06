Перелом на рынке аренды жилья в Литве: цены снижаются – инициатива в руках арендаторов

Рост цен на аренду жилья снижается. Об этом свидетельствуют новейшие тенденции на рынке недвижимости, сообщает телеканал LNK со ссылкой на руководителя одного из вильнюсских отделов риэлтерской компании Oberh-haus Марюса Чюладу. По его словам, чаша весов жилищного рынка качнулась в сторону арендаторов.

"Мы наблюдаем за большим ростом свободных домов и квартир, которые сдают в аренду. Если в мае-июне на самом популярном портале можно было найти 400-500 свободных квартир в Вильнюсе, сейчас их уже больше 1 800. Таким образом, число предложений значительно увеличилось, а переговорные весы переходят в руки арендаторов, причем по всем категориям – цена, дополнительные условия, срок аренды, мебель, вопрос о домашних животных и так далее. Уже сейчас арендатор может легко договориться с владельцем, а последний, с началом отопительного сезона, хочет сдать свою квартиру, поскольку пустое жилье для него это не только лишение дохода, но и расходы", – пояснил глава бюро Ober-haus в старом городе столицы.

По его словам, в сложившейся ситуации у квартиросъемщиков есть отличная возможность и для того, чтобы договариваться с владельцами о более низкой цене во время отопительного сезона.

"Сентябрь и октябрь всегда были горячим временем для аренды – когда был рынок арендодателей, когда количество арендаторов увеличивалось, а цены на аренду росли примерно на 10%. Осень этого года – полная противоположность: у нас есть опасения по поводу энергоресурсов, экономические прогнозы не проясняются, поэтому арендаторы не торопятся принимать решения – они дольше ищут и больше ведут переговоры", – говорит эксперт.

Каковы изменения на рынке

В Вильнюсе предложение жилья в аренду за несколько месяцев выросло почти в четыре раза, но аналогичные процессы происходят и в других городах – в Каунасе, в Клайпеде. Число квартир на профильных сайтах увеличивается, а цена снижается. В некоторых случаях – на 20%. Правда, здесь нужно сделать оговорку – чаще всего это происходит на рынке вторичного жилья в домах советской постройки.

"Если дом старой постройки, то счета за отопление будут составлять 100 евро и больше. Естественно, цена аренды такой недвижимости имеет тенденцию к снижению, а собственник готов вести переговоры. Если это более новая недвижимость и отопление регулируется, возможно, он может вообще его завинтить, поэтому арендодатель не будет так охотно идти на переговоры. Так, арендная плата в размере 40-60 евро может снизиться, в то время как аренда той же квартиры в мае-июне могла составлять 600-800 евро, просто потому, что в это время был наплыв иммигрантов", – пояснил М. Чюлада.

Спад цен на аренду жилья отразится на ценах на его покупку?

Риелтор считает, что цены на жилье останутся на прежнем уровне. Если вы планируете купить дом или квартиру и ждете обвала, этого не случится.

"Мы видим, что Европейский центральный банк повышает процентные ставки. Другими словами, покупателю становится все дороже брать кредит. Неопределенность в экономике также отпугивает покупателей, поэтому несколько подобных сообщений должны стать сигналом к падению цен. Но с другой стороны, инфляция высока, затраты на строительство растут, а запас свободных построенных квартир практически исчерпан. В настоящее время он только наполняется новыми проектами. Поэтому я не испытываю оптимизма по поводу снижения цен. С другой стороны, если застройщики хотят быстрее продать объект, например, если планировка плохая или этаж непопулярный, цена на такие объекты может быть снижена, а потенциальный покупатель такой квартиры может получить определенную скидку. Но коррекция на несколько процентов в ту или иную сторону не определяет окончательное решение при покупке недвижимости, если недвижимость вам подходит", – говорит эксперт по недвижимости в разговоре LNK.

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