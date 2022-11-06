Теплая погода пока не собирается покидать Литву

В воскресенье область повышенного атмосферного давления усилится. В некоторых районах Литвы стоит иметь при себе зонт, так как ожидаются кратковременные дожди.

Утром наибольшая вероятность небольшого дождя будет на восточной окраине страны, а после полудня он пройдет в западных районах. Будет дуть южный, юго-западный ветер, на взморье ветер усилится до 12 м/с. Сквозь тучи будет проглядывать солнце, температура поднимется до 7-12 градусов тепла, теплее всего будет у моря.

В понедельник в некоторых регионах Литвы ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром возможен небольшой туман. Ветер будет южный, ночью 4-9 м/с, на взморье до 12 м/с, днем ​​до 13 м/с. Температура пасмурной ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем ​​- 7-12 градусов тепла.

Во вторник во многих районах страны ожидаются дожди, в основном в западных и северных. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Ночью похолодает до 3-8 градусов, на взморье - до 10 градусов. Днем сохранится по-осеннему теплая погода, температура поднимется до 9-14 градусов тепла.

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