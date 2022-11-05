Цены на топливо в странах Балтии: где дешевле?

Энергетическое агентство Литвы сообщает, что средняя цена дизельного топлива выросла в Латвии и Польше (0,013 и 0,029 евро/л соответственно), снизилась в Литве и Германии (0,003 и 0,007 евро/л соответственно), а средняя цена не изменилась только в Эстонии.

Согласно пресс-релизу агентства, за последнюю неделю средние цены на бензин снизились на 0,001-0,017 евро/л во всех сравниваемых странах, кроме Польши, где средняя цена выросла на 0,025 евро/л.

В странах Балтии самым дешевым топливо остается в Литве. Бензин в нашей стране на 0,12 евро/л дешевле, чем в Латвии, и на 0,22 евро/л дешевле, чем в Эстонии. Различия в средних ценах на дизельное топливо в этих странах не превышают 0,07 евро/л.

Бензин по-прежнему дешевле дизеля

Базовые (оптовые) цены в Литве с 20 июня до 27 сентября снизились: базовая цена бензина (данные Orlen Lietuva) - 0,39 евро/л, дизельного топлива - 0,34 евро/л.

“С 28 сентября до 31 октября базовые (оптовые) цены выросли: бензин подорожал на 0,08 евро/л, дизель на 0,23 евро/л", - говорится в сообщении.

Средняя цена на бензин в Литве (1,705 евро/л) ниже, чем на дизельное топливо (1,905 евро/л) уже 11-ю неделю подряд.

Анализируя структуру цен на бензин и ее динамику в Литве, можно отметить, что средние издержки реализации (торговая наценка) в июле - сентябре составили 0,17-0,20 евро/л.

1-31 октября средняя базовая (оптовая) цена бензина до налогов составила 0,83 евро/л, средние издержки реализации (наценка) без налогов уменьшились и составили 0,11 евро/л. Доля биотоплива составила 0,01 евро/л.

Анализируя структуру цены дизельного топлива и тенденции ее изменения в Литве, можно отметить, что средние издержки реализации (торговая наценка) в июле - сентябре были 0,10-0,18 евро/л, говорится в пресс-релизе.

С 1 по 31 октября средняя базовая (оптовая) цена дизельного топлива без налогов составила 1,06 евро/л, средние расходы на продажу (наценка) без налогов снизились и составили 0,10 евро/л. Доля биотоплива составила 0,04 евро/л.

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