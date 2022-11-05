Житель решил временно не пользоваться электричеством, но получил счет почти на 200 евро

Решение временно отключить потребление электроэнергии не означает, что в долгосрочной перспективе не придется быть втянутым в марафон звонков и писем по поводу неожиданных счетов. Один из читателей Delfi поделился своим опытом, доказав, что счет почти на 200 евро действительно предназначался не ему. Поставщик говорит, что это был сбой, вызванный техническими обстоятельствами.

Альгимантас (имя изменено, известно редакции), судя по его переписке с поставщиком, которая есть у редакции, несколько недель обсуждал счета. Он пишет, что 6 раз звонил и 10 раз писал письма.

Мужчина решил выбрать независимого поставщика для участка за пределами Вильнюса, где он строит усадьбу.

“Строительство еще не началось, но электричество проведено. И, кажется, с 1 июля я перевелся на Enefit, задекларировал, оплатил причитающуюся сумму Ignitis и позвонил (в Enefit — прим. ред.), попросил, чтобы они включили временное неиспользование”, — рассказывает Альгимантас.

После этого мужчина получил счет на 185 евро, позже пришло еще около 12 евро, хотя в письмах ему было указано, что неиспользование включено (до 30 сентября 2023 года).

“Звонки вообще не помогли, я звонил, кажется, шесть раз, и дсейчас они прислали абонентский счет на 12 евро за последний месяц. Один раз пишут, мол "очень хорошо, мы решили, здесь была ошибка, мы убрали”, обещают, что все будет хорошо, а я должен звонить”, - удивляется потребитель.

Кроме того, недавно ему установили и “умный” счетчик.

Дейвидас Кранаускас, представитель независимого поставщика Enefit, говорит, что в данном случае неопределенность возникла из-за незначительных технических проблем, с которыми столкнулся ESO.

“От клиента мы получили запрос о временном неиспользовании электроэнергии, мы сразу перенаправили его в ESO. Однако из-за временных и незначительных сбоев в работе систем ESO отправленный запрос так и не дошел до адресата. В результате заявка на временное неиспользование не была зачислена, а счета клиенту были сформированы автоматически.

Их размер – как и во всех случаях, когда фактическое потребление электроэнергии не декларируется – определялся по среднему показателю за предыдущие месяцы”, — говорит представитель Enefit.

Он заверил, что как только стало известно об этой ошибке, запрос был повторно подан в ESO и вскоре он был зачислен, а после того, как потребитель задекларировал фактический расход по данным счетчика, счет был скорректирован.

“Эта ситуация очень нетипична, поэтому на выяснение причин проблемы ушло чуть больше времени. Приносим извинения за неудобства для клиента.

Также обращаем ваше внимание на то, что после подписания заявления о временном неиспользовании, клиенты не платят за потребленную ими электроэнергию. Однако в тарифном плане нашего клиента есть фиксированный компонент — плата за обслуживание. Он также должен оплачиваться и в том случае, если подается заявление о временном неиспользовании”, — отмечает в комментарии Д. Кранаускас.

После такой реакции Альгимантас подтвердил Delfi, что ему вообще не нужно было оплачивать вышеупомянутый счет в 185 евро, кроме того, ему будут возмещены 12 евро.

По словам представителей Enefit, при консультировании клиентов среди прочего можно увидеть, что ряд недоразумений возникает из-за того, что фактические данные счетчиков не декларировались.

Например, появление нового электроприбора или, наоборот, снижение потребления электроэнергии в целях экономии, несовпадение времени отпуска в прошлом и этом году и многие другие причины могут привести к тому, что фактическое потребление электроэнергии окажется выше или ниже автоматически рассчитанного.

“Нами зафиксированы случаи, когда при оплате по среднему потреблению в течение длительного времени, после смены счетчика электроэнергии и декларирования показаний счетчика, что является обязательным при этой процедуре, потребители получают неприятные сюрпризы, так как их фактическое потребление электроэнергии было выше среднего на протяжении долгого времени.

В результате им приходится одновременно покрывать разницу между реальным и средним потреблением электроэнергии, накопленным за год или другой период”, — отмечает Enefit.

По словам Д. Кранаускаса, самый простой способ избежать недоразумений и неприятных сюрпризов – платить за электроэнергию по показаниям счетчиков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!