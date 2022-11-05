Пограничники не пропустили в Литву вагоны с российской военной символикой

Пограничники на КПП в Кибартай не пропустили в Литву поезд с российской военной символикой на вагонах.

Как в пятницу информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), пограничники распорядились отцепить пять вагонов из состава и вернуть их в Калининградскую область.

В одном составе было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь.

Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах "Литовские железные дороги".

Сообщается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены назад в Калининградскую область, и только тогда составы смогут проследовать по территории Литвы.

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