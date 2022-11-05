В выходные возможны перебои в предоставлении услуг Swedbank

Swedbank сообщает, что 5-7 ноября он проведет работы по проверке IT, поэтому возможны кратковременные сбои в обслуживании.

В эти выходные банк собирается провести плановые проверки и техническое обслуживание дата-центров, которые проводятся каждый год. Эти работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. В ходе этих работ ожидаются кратковременные сбои в работе услуг банка, говорится в сообщении.

Ожидается, что 5, 6 и 7 ноября с 3.00 до 6.00 в работе банкоматов, считывателей электронных карт и обслуживании банковских платежных карт могут быть временные затруднения. При этом возможны кратковременные сбои при использовании интернет-банка и приложения.

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