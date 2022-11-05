Погода в Литве: ожидают неприятные перемены

В субботу вихрь высокого атмосферного давления двинется вглубь континента, уступив место атмосферному фронту, движущемуся с запада. Этот фронт к вечеру принесет дожди почти во все районы страны. До восточной окраины страны дождевые облака не успеют добраться. Будет дуть сильный юго-восточный, южный ветер. Днём температура будет достигать всего 5-9, ближе к морю — около 10 градусов.

Зона дождя пройдет по всей стране в ночь на воскресенье. В центральных и восточных регионах страны осадки будут более интенсивными. С юго-запада, запада будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер. Температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

В воскресенье дождевые тучи постепенно рассеются и покинут Литву. Лишь в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 8-12 градусов тепла.

В ночь на понедельник дождь маловероятен. Температура почвы не поднимется выше 1-6 градусов. В течение дня во многих местах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть сильный южный ветер, порывы будут достигать 15 м/с. Воздух прогреется до 7-12 градусов.

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