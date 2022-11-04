Меняется время работы некоторых магазинов сети Rimi

С 7 ноября изменится время работы некоторых магазинов Rimi. В общей сложности это коснется 19 магазинов, в то время как еще 60 магазинов будут работать в обычном режиме. По словам Ирины Миклене, руководителя управления супермаркетов Rimi, перемены обусловлены изменением привычек покупателей в осенне-зимний период, говорится в пресс-релизе торговой сети.

"По мере приближения темного времени года мы хотим убедиться, что наши магазины отвечают запросам и предпочтениям наших покупателей. Мы корректируем часы работы наших магазинов в соответствии с <...> тенденциями закупок, которые зимой отличаются от обычных", – говорит Ирина Миклене, руководитель управления торговыми центрами Rimi Lietuva.

Начнут работать позже

Во все дни недели на час позже, чем обычно (с 9:00) магазины Rimi будут работать в ряде городов и населенных пунктов.

В Паневежисе – ТЦ Ryo.

В Вильнюсе: ул. Укмяргес 233, ул. Поцюно 8 (микрорайоны Фабийонишкес и Пилайтес).

В Клайпеде: ул. Паюрё 5A (микрорайон Тауралаукис).

Единственный в Друскининкай магазин сети Rimi будет работать с 10:00.

Часть магазинов будут начинать работу на час позже по субботам и воскресеньям.

В Вильнюсе: Шяйминишкю g. 19 (микрорайон Антакальнис). Магазин сократит часы работы только в субботу. Он будет работать с 9:00.

В воскресенье на час позже (с 9:00) будут начинать работу магазины на улицах: Вайвадишкю 2 (микрорайон Тарандес), ул. Жвайгждининку 2 (микрорайон Галгяй) и ул. Шяйминишкю 19 (микрорайон Лаздинай).

В Каунасе: пр. Прамонес 61a, ул. Виржупё 1, деревня Рингаудай. Два этих магазина будут начинать работать с 9:00 в воскресенье.

Часть магазинов будут закрываться на час раньше

Летом было принято ходить в магазины позже, но с наступлением зимы в ранние утренние и поздние вечерние часы покупателей становится меньше. Хотя большинство магазинов Rimi будут работать как обычно, в связи с сезонными изменениями два магазина в микрорайоне Пилайте (ул. Видуно 4 и ул. Поцюно 8) и в микрорайоне Галгяй (ул Жвайгждининку. 2) в Вильнюсе по воскресеньям будут закрываться в 22:00. Еще два магазина – тоже по воскресеньям – будут закрываться в 21:00 – в микрорайоне Тарандес (ул. Вайвадишкю 2) и Rimi в ТЦ Nordika (ул. Викингу 3).

В Каунасе в воскресные дни до 21:00 будут работать два магазина – на ул. Виржупё 1. и в деревне Рингаудай.

В Мажейкяй: на ул. Жемайтийос 38 (по воскресеньям).

В Кретинге: ул. Швянтосёс 27В (по воскресеньям).

Некоторые магазины в небольших городах на протяжении всей недели будут работать до 21:00.

В Биржай: пл. Янонё 5.

В Утяне: ул. Й. Басанавичяус 52.

В Алитусе: ул. Пулко 51А (кроме воскресенья).

В Клайпеде: ул. Паюрё 5, пр. Шяурес 15.

По словам И. Миклене, торговой сети важно обеспечить бесперебойную работу всех магазинов Rimi на ежедневной основе, поэтому с наступлением нового сезона компания хочет учесть привычки покупателей и приспособиться к ним.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый покупатель совершал покупки в магазине Rimi без каких-либо помех и уходил оттуда в хорошем настроении, а для тех, кто хочет делать покупки удобно, всегда есть возможность воспользоваться услугами интернет-магазина Rimi „Rimi.lt“. Мы будем продолжать следить за ситуацией на рынке, меняющимися запросами покупателей и соответствующим образом организуем работу наших магазинов", – говорит она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!