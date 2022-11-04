Экологи будут проверять автомастерские весь ноябрь: возможны штрафы до 55 тысяч евро

В течение ноября экологи будут проверять официальные автомастерские и автомастерские в гаражах, законно ли они работают и отапливаются ли без использования отходов.

Как сообщили в Департаменте охраны окружающей среды, стартует второй этап акции «Гараж-Камин 2022». Кампания направлена ​​на то, чтобы побудить автомастерские работать, не загрязняя окружающую среду.

«Большинство автомобильных отходов образуется на разборках и в автомастерских при ремонте автомобилей. В результате в ходе этой акции экологи обратят внимание не только на компании, осуществляющие данную деятельность, но и на физические лица, осуществляющие техническое обслуживание автомобилей в гаражных товариществах, индивидуальных гаражах, хозяйственных постройках, фермах, ангарах и производственных помещениях, и тех, кто ремонтирует и демонтирует непригодные транспортные средства, — сказал Паулюс Руткаускас, советник отдела контроля за обращением с отходами Департамента качества окружающей среды.

В этом месяце особое внимание будет уделено тем операторам, которые занимаются этим нелегально.

Также в период акции во всех регионах страны будет проверено, используют ли частные лица и компании, занимающиеся обслуживанием, ремонтом или разборкой автомобилей, правильное топливо для отопления, и как обращаются с накопившимися отходами.

«Бывает и так, что люди, занимающиеся ремонтом и разборкой автомобилей, используют образующиеся после деятельности отходы — ветошь, пластик, жир, опасные жидкости или другие вещества — для обогрева помещений или просто избавляются от них, сжигая в устройствах для сжигания топлива. В таких случаях сильно загрязняется атмосферный воздух и наносится вред здоровью людей", - сказал П. Руткаускас.

Кроме того, будет проверено, имеют ли лица, занимающиеся сбором и переработкой неиспользованных транспортных средств, Комплексное предотвращение и контроль загрязнения (IPC) или разрешение на такого рода загрязнение.

Сотрудники ведомства проверят, соответствуют ли помещения автосервисов установленным требованиям, есть ли в ремонтных мастерских средства обезвреживания разлитых опасных жидкостей. Внимание будет обращено на то, правильно ли сортируются и хранятся отходы, и сколько их накапливается.

По словам экологов, для выяснения правонарушителей они будут сотрудничать со специалистами Государственной налоговой инспекции и сотрудниками полиции.

Департамент напоминает, что утилизация автомобилей без разрешения или без соблюдения условий действующего разрешения влечет за собой штраф в размере от 300 до 560 евро для физических лиц, от 300 до 1700 евро для руководителей юридических лиц и от 600 до 1150 евро для других ответственных лиц.

Юридические лица подлежат штрафу за разборку непригодных к эксплуатации автомобилей без разрешения в размере от 10 до 30 тысяч евро, а в случае нарушения условий имеющегося разрешения - 1-2 тыс. евро.

Ответственность за нарушение правил обращения с отходами распространяется на физических лиц в размере до 4100 евро.

Юридическим лицам, сдавшим опасные отходы незаконным переработчикам, грозит штраф от 150 до 55 тысяч евро, а нарушения учета отходов могут повлечь за собой штраф от 150 до 1,4 тыс. евро.

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