Скоро инвестиции в водород превысят 400 млн евро. Зачем, если он сейчас не популярен?

BNS ru.DELFI.lt

Спрос на водород, который считается важным источником энергии будущего, будет минимальным в Литве до 2030 года, но после этого он будет быстро расти, поэтому необходимо инвестировать в его производство, говорит представитель Министерства энергетики Жильвинас Данис.

По его словам, к 2030 году эти инвестиции должны превысить 400 миллионов евро. «До 2030 года возобновляемой энергии будет вполне достаточно, но позже, с развитием электромобилей и декарбонизации промышленного сектора, спрос на "зеленую" энергию будет очень сильно расти», — заявил в пятницу глава Инновационной группы министерства Данис в Комитете по вопросам будущего в Сейме. Статьи по теме: Впервые в мире: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда Скоро по улицам Литвы поедет водородный транспорт «Потребности Литвы будут минимальными — до 26 килотонн (около 1 тераватта) "зеленого" водорода к 2030 году», — добавил он. Согласно данным Даниса, к 2050 году спрос на водород увеличится до 380 килотонн (13 тераватт). По словам представителя министерства, к 2030 году инвестиции Фондов экономического оживления и модернизации в производство зеленого водорода должны составить более 400 млн евро: «Мы должны генерировать около 400 мегаватт мощностей по производству зеленого водорода». Данис сообщил, что к концу ноября будет подготовлен план действий по развитию "зеленого" водорода в Литве. По его словам, наибольший спрос на это топливо будет в нефтепереработке, производстве удобрений, на транспорте, в производстве электроэнергии и тепла. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!