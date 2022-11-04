Президент: Литва и Финляндия – союзники и партнеры, твердо защищающие свои ценности

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прибывшим в Литву с рабочим визитом.

Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Европе, агрессию России против Украины и оказание помощи Украине, а также членство Финляндии в НАТО, сотрудничество в Европейском союзе и двусторонние вопросы, сообщила Группа по вопросам коммуникации администрации президента.

Во время встречи президент Литвы отметил, что в семье стран Северной Европы и Балтии, а в более широком смысле – в Европейском союзе, Финляндию и Литву объединяют одни и те же ценности и цели: уважение прав и свобод человека и демократических принципов, геополитическая безопасность региона, зеленая энергетика и инфраструктурные соединения между Севером и Югом. Глава Литвы поблагодарил президента Финляндии за поддержку, оказанную во время миграционного кризиса, спровоцированного белорусским режимом.

Основное внимание в ходе встречи было уделено обсуждению ситуации с безопасностью в Европе и Балтийском регионе. Президент вновь подтвердил, что Литва решительно поддерживает членство Финляндии в НАТО. По словам главы государства, вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно повысит безопасность в регионе.

«Решения, принятые на саммите НАТО в Мадриде, являются четким обязательством существенно усилить потенциал сдерживания и обороны НАТО. Выполнение этих решений является крайне важным, оно демонстрирует решимость, силу и единство Альянса перед лицом российской агрессии. Мы должны укрепить восточный фланг НАТО, тем самым обеспечив безопасность всего нашего региона», - сказал Гитанас Науседа.

Президенты Литвы и Финляндии также обсудили войну России против Украины и ответные меры Европы. Главы государств сошлись во мнении о необходимости усиления давления на Россию и ее пособницу Беларусь за счет принятия девятого пакета санкций ЕС, а также о необходимости дальнейшего увеличения военной, гуманитарной, финансовой и политической помощи Украине. На встрече обсуждался вопрос о создании специального трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в рамках Европейского союза: вопросы энергетической безопасности и цен на энергоносители, исторической памяти Европы и миграции. Обсуждая вопросы энергетики, Гитанас Науседа подчеркнул, что Москва использует поставки энергоносителей как инструмент шантажа Европы, поэтому мы обязаны обеспечить энергетическую независимость и устойчивость ЕС, согласовать меры ЕС по борьбе с ростом цен на энергоносители, диверсифицировать источники энергоресурсов ЕС и инвестировать в энергетическую безопасность.

Внимание также было уделено двусторонним отношениям. По словам президента, Финляндия является важным экономическим и торговым партнером Литвы. Литва и Финляндия готовы укреплять сотрудничество в области науки и инноваций, особенно в сфере биотехнологий, возобновляемой энергетики, финансовых технологий, инженерного дела и логистики.

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