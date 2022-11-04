Командующий ВС Польши: нужен баланс поставок вооружений Украине и безопасности страны

Польша пытается сохранить баланс между военной поддержкой Украины, защищающейся от российской агрессии, и обеспечением потребностей безопасности собственной страны, сказал командующий польской армией Раймунд Т. Анджейчак, который находится с визитом в Вильнюсе.

Он подчеркивает, что это также и международная ответственность.

«Балансировать между поставками техники Украине и сохранением боеспособности ее вооруженных сил — это международная ответственность, большая дилемма. Это не только вопрос армии, это также вопрос отношения страны, нации. То, что мы делаем, — это пытаемся стратегически спрогнозировать, сколько вооружений будет достаточно для украинской армии, а сколько будет слишком много с точки зрения обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал Анджейчак на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу.

Он также отметил, что Польша и Литва являются лидерами в регионе по поддержке Украины, а у других стран нужно спросить, сколько они вкладывают в оборону и выделяют на поддержку обороняющейся стране, потому что окончание войны в Украине определит безопасность как Европы, так и всего мира на десятилетия.

«Я думаю, что то, что мы делаем, Польша и Литва, когда речь идет о доле ВВП, выделяемой на оборону, наше отношение, является мотивирующим примером. В этом регионе больше стран, и мы просим, ​​мотивируем, убеждаем, объясняем, что война в Украине — это не война одной страны против другой. Вопрос Украины — это вопрос европейской безопасности на несколько десятилетий вперед, глобальный вопрос, потому что это большая страна», — сказал командующий польской армией.

Командующий польской армией Анджейчак прибыл в Литву с двухдневным визитом. В пятницу он встретился с командующим литовской армией генерал-лейтенантом Вальдемарсом Рупшюсом и подписал план сотрудничества ВС двух стран.

Также делегация польской армии посетит военно-воздушную базу в Шауляй, где встретится с польскими военнослужащими, которые в настоящее время выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО в небе над странами Балтии.

По сообщению литовской армии, основной целью визита генерала Анджейчака является укрепление польско-литовского военного сотрудничества.

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