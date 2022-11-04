Уровень безработицы в Литве в третьем квартале – 5,7 процентов

Показатель безработицы в третьем квартале этого года в Литве достиг 5,7% – на 1 пункт меньше, чем в тот же период прошлого года, но на 0,5 пункта больше, чем во втором квартале.

Уровень безработицы среди мужчин в третьем квартале составил 6,1%, среди женщин - 5,3%, сообщил Департамент статистики, базируясь на данных статистического исследования занятости населения.

Безработица среди молодежи (15-24 лет) достигала 10,5%, за квартал она снизилась на 1,1 пункт, за год - на 4 пункта. Уровень долгосрочной безработицы за квартал увеличился на 0,1 пункта до 2,2%, а за год снизился на 0,2 пункта.

В третьем квартале в Литве было 88 тысяч безработных, в том числе 10,8 тыс. в возрасте 15-24 лет. За квартал количество безработных увеличилось на 8,7 тыс. человек.

Уровень занятости населения достиг 75,2%, за квартал он увеличился на 0,8 пункта, за год - на 2 пункта.

Количество лиц, причисляемых к рабочей силе, составило 1,53 млн человек, за квартал количество таких лиц увеличилось на 24,2 тыс. человек. В третьем квартале работали или имели работу 1,45 млн жителей. За квартал их увеличилось на 15,5 тыс., за год – на 65,2 тыс. человек.

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