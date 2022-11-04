В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности

Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по обвинению в "экстремизме" была арестована учительница Елена Цимбалист, имеющая литовское гражданство. Появилась новая информация о случившемся

Независимое белорусское телевидение «Белсат» ссылается на Telegram-канал, связанный с белорусскими силовыми структурами, в котором утверждается, что Цимбалист переехала в Беларусь в 2011 году. Ее обвиняют в участии в акциях протеста и деструктивной деятельности.

Правозащитная группа «Весна» также сообщила о ее аресте.

Посольство Литвы в Минске официально не проинформировано о возможном задержании гражданинки Литвы. Увидев эту новость в СМИ, оно передало представителям Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего, сообщила BNS советник министра иностранных дел Литвы Паулина Левицките.

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Представитель белорусского центра "Наш дом", действующего в Литве, Ольга Карач, заявила литовскому телеканалу LRT, что учительницу задержали не потому, что, например, она вступила в какие-то группы в социальных сетях, а "задержали потому, что она гражданка Литвы".

"Белорусский режим ищет способы давления на Литву, потому что Литва занимает принципиальную позицию, а Александр Лукашенко хочет любой ценой сбить Литву с курса, заставить ее вести переговоры, обсуждать. В этом случае надо называть вещи своими именами: Елена Цимбалист была взята в заложники белорусским режимом, чтобы шантажировать Литву", - сказала Карач.

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