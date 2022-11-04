Исследование: более 85% переселившихся в Литву белорусов сделали это по политическим мотивам

Большинство приехавших в Литву – люди трудоспособного возраста, имеющие здесь постоянный источник дохода (почти 70 процентов опрошенных). 68 процентов респондентов имеют вид на жительство в Литве, 15 процентов – гуманитарную визу, и чуть более 8 процентов получили официальное убежище или ожидают решения о предоставлении убежища, - свидетельствуют данные исследования

Основными причинами, по которым респонденты выбрали Литву вместо другой страны, являются возможность получения визы или разрешения на временное проживание в Литве, отсутствие языкового барьера, личный опыт жизни в Литве, лучший политический климат для общественной и профессиональной деятельности, а также доверие к соблюдению законов в Литве.

Приезд белорусов в Литву не создает значительных затрат для бюджета, социальными программами в Литве пользуются лишь 10% белорусов, и некоторые из этих программ реализуются неправительственными организациями. По предварительным подсчетам «Инвестируйте в Литву», компании, переселившие своих сотрудников в 2021 г., заплатили более 20 млн. евро налогов, связанных с трудовыми отношениями (с учетом только подоходного налога с населения, без учета других налогов и мультипликатора экономической полезности).

Белорусы чувствуют себя дополнительно уязвимыми из-за того, что белорусские власти могут использовать консульские услуги как средство слежки и давления даже за границей (консульские службы Республики Беларусь обязаны знать миграционный статус прибывших белорусов в Литве для работы, учебы, для совершения действий, связанных с семейным положением).

Респонденты оценивают чувство безопасности в Литве в среднем на 8,81 из 10 баллов, а качество жизни в Литве в среднем на 7,62 из 10. Белорусы в Литве сталкиваются с проблемами, которые актуальны для всех жителей страны: инфляция, беспокойство о возможной военной агрессии против Литвы, нехватка мест в детских учебных заведениях, длинные очереди в учреждениях здравоохранения, чрезвычайно высокие цены на аренду жилья, нежелание арендодателей для лиц с детьми декларировать место жительства в арендованном жилье.

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