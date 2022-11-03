Компания Ignitis по трубопроводу начинает импорт биометана

В ноябре Ignitis, поставщик электроэнергии и газа государственной энергетической группы Ignitis grupe, начинает импорт экологически нейтрального топлива - биометана - для бизнес-клиентов. Компания сообщила, что первой будет импортировать этот газ в Литву, а в следующем году надеется предложить и экологичный газ местного производства.

По словам члена правления Ignitis, руководителя отдела бизнес-клиентов и развития Харольда Науседы, биометан будет импортироваться в Литву из Нидерландов по газопроводам через Германию и Польшу.

"Хотя его можно закупать во всем мире, по самым высоким стандартам страны-импортеры и экспортеры должны быть связаны общей газовой сетью (…) В этом случае мы обеспечим всю цепочку поставок между Нидерландами и Литвой", - отмечает в пресс-релизе Х. Науседа.

Сообщается, что первым предприятием, которое купит биометан, будет обслуживающая транспортные парки компания SG dujos.

По сообщениям Ignitis, в настоящее время ведутся переговоры с партнерами и производителями биометана о его бесперебойных поставках в 2023 году.

Биометан извлекают из разлагающихся природных материалов или отходов. Таким образом, в отличие от добычи природного газа, многие создающие парниковый эффект газы не попадают в окружающую среду.

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