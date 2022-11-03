Махинации с номерными знаками авто: из-за невнимательности Regitra перекупщики продают "товар" втридорога

Многие водители хотят установить на свои автомобили более интересные и запоминающиеся номерные знаки, однако это не так просто. Один из читателей нашего портала обратил внимание на то, что иногда, чтобы получить более креативные номерные знаки, приходится платить в два раза больше.

"Я хотел бы немного рассказать о том, что происходит с государственными знаками автомобилей. Пару дней назад Regitra выпустила новые комбинации номеров. Люди, которые хотят купить понравившиеся им номера, не могут этого сделать, потому что сайт Regitra полностью не работает.

Но есть люди, которые "чудесным образом" предлагают купить номерные знаки уже на следующий день, запрашивая двойную или даже тройную цену в Regitra. Интересно – как? Я заметил в Интернете, что один гражданин продает 10 номерных знаков. Еще больше таких посредников можно найти в группах социальных сетей.

Вопрос: действительно ли это нормально, когда человек скупает все наиболее интересные комбинации номерных знаков, а затем делает на этом бизнес?" – пишет читатель Миндаугас.

В свою очередь пресс-секретарь Regitra Эмилия Бардаускене рассказала нашему изданию, что объявления о новых комбинациях номерных знаков вызывает вдвое больший интерес.

"Последнее объявление о комбинациях вызвало вдвое больший интерес. Как вы знаете, каждые несколько месяцев Regitra объявляет о выпуске новых комбинаций номерных знаков, из которых владельцы автомобилей могут выбрать понравившуюся им комбинацию букв и цифр.

Мы заметили, что все больше и больше клиентов предпочитают маркировать свой автомобиль номерными знаками по своему выбору, а не автоматическими последовательными номерными знаками. Так что эта услуга действительно популярна, и мы постоянно готовимся к объявлению новых комбинаций и возможных процентов. Однако список комбинаций, объявленный 25 октября, оказался необычайно популярным: в пиковое время в него вошло более чем в 30 раз больше людей. Это и привело к сбоям в работе системы. Мы приносим искренние извинения клиентам, которым были причинены неудобства", – говорит она.

"В день объявления новых комбинаций они будут доступны для заказа онлайн с 17:00 – чтобы обеспечить равные условия для всех желающих приобрести понравившуюся комбинацию. Мы также сократили время бронирования, и обычно есть интервал в один час для оплаты заказа. В противном случае комбинация снова поступает в продажу. Однако в этот раз из-за сбоя в системе время оплаты было продлено для удобства наших клиентов, чтобы они могли завершить свой заказ и приобрести желаемую комбинацию.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась система, в день приобреталось около 1 300 комбинаций, что почти вдвое больше, чем в предыдущие объявления о продаже комбинаций. Количество приобретаемых номерных знаков не ограничено. Мы всегда рассматриваем изменения комплексно, чтобы сделать их удобными для всех клиентов. По этой причине можно приобрести несколько понравившихся комбинаций из списка номерных знаков <...>. На практике обычно компании заказывают большие партии, чтобы маркировать принадлежащие им автомобили аналогичными номерными знаками, утверждая, что это один из способов облегчить управление имеющимся автопарком. На дату публикации последнего списка новых комбинаций наибольшее количество номерных знаков – 16 единиц – было заказано юридическим лицом.

Частные лица также часто хотят заказать несколько номерных знаков с похожими комбинациями цифр и букв – видимо, с целью маркировки всех автомобилей в своей семье. Бывают также случаи, когда юридические или физические лица приобретают транспортное средство, но, например, оно еще не прибыло из-за границы. Поэтому можно заранее приобрести номерные знаки и бесплатно хранить их в течение одного года в отделении Regitra, чтобы потом, когда транспортное средство уже будет в их собственности, сразу же зарегистрировать его и присвоить уже имеющиеся номерные знаки.

Передача или дарение существующих номерных знаков другому лицу разрешена – эта процедура может быть осуществлена обеими сторонами в офисе Regitra. Что касается перепродажи номерных знаков, мы хотели бы отметить, что это налоговый вопрос, то есть законность такой деятельности определяется тем, платит ли лицо налоги государству и выполняет ли другие налоговые обязательства", – сообщила представитель Regitra Э. Бардаускене.

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