Литовская Achema частично возобновила деятельность

В связи с удешевлением природного газа на международных рынках крупнейший потребитель природного газа в Литве - Йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema - возобновило производство удобрений после двухмесячного перерыва, подтвердил BNS представитель предприятия.

"Деятельность частично возобновлена ​​с 1 ноября", - сообщила BNS в четверг руководитель по вопросам коммуникации Achema Йолита Мацелите.

По словам председателя профсоюза предприятия Бируте Дашкявичене, в настоящее время работает один из двух цехов по производству аммиака и карбамида, ожидается возобновление работы остальных цехов.

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"Пока запущен один цех аммиака, цех карбамида, ждем запуска остального производства", - сказала BNS в четверг Дашкевичене.

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в Achema работает 1,2 тыс. человек.

Из-за резкого роста цен на природный газ Achema временно приостановила работу с сентября и планировала не работать до декабря или другой даты, в зависимости от развития ситуации на рынках газа и удобрений. С 1 сентября компания работает только в сфере производства смол и технических газов.

К полудню в четверг декабрьские фьючерсы на голландской торговой площадке TTF на бирже ICE составили 134,6 евро за мегаватт-час (МВтч). Между тем, в конце августа, цена месячных фьючерсных контрактов превышала 300 евро.

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