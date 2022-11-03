Министр финансов назвала условие, при котором правительство обсудит предложения комитетов Сейма по госбюджету

Правительство готово обсудить предложения комитетов Сейма к госбюджету на 2023 год, если авторы предложений укажут, какие уже запланированные расходы следует урезать, сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, "лепить" дополнительные расходы к планируемому дефициту госбюджета в 4,9 проц. ВВП безответственно.

"Очень прошу как партнеров по коалиции, так и оппозицию: если есть определенные предложения по бюджету, они должны поступить, как и предусмотрено Уставом, указывая строчку, что предлагается вычеркнуть", – сказала Г. Скайсте в четверг во время дискуссии "Госбюджет 2023 г.: вызовы и возможности" в Министерстве финансов.

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"Увеличивать дефицит больше, чем предусмотрено, я лично не вижу пространства. Следует говорить о том, что одни расходы должны быть заменены другими", – сказала министр.

Г. Скайсте подчеркнула, что Кабинет министров, которому финансовый план государства на 2023 год будет возвращен после первого обсуждения в Сейме 10 ноября, "искренне" просмотрит предложения комитетов Сейма, если они будут подготовлены с предложениями, от каких расходов бюджета отказаться.

"Если это будет предложено, думаю, что правительство искренне просмотрит все предложения комитетов, поскольку они видят специфические ситуации вблизи. Ели будет возможность заменить одни расходы другими, думаю, правительство могло бы учесть такие предложения", – сказала глава Минфина.

В обсуждаемом сейчас в парламенте проекте госбюджета на 2023 год предусмотрено, что доходы бюджета в будущем году составят 15,62 млрд. евро, расходы – 18,6 млрд. евро, дефицит бюджета - 4,9 проц. ВВП.

Парламентарии и индивидуально, и группами уже зарегистрировали предложения на общую сумму свыше 1 млрд. евро.

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